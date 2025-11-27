Jouluisia lähetyskuulumisia

Poukkien lähetystervehdys 1/2025

25.11.2025

Kirkkauden kuningas tulee. Kuka on kirkkauden kuningas? Hän on Herra, väkevä ja voimallinen. Hän on Herra, voiton sankari. Ps. 24:7-8

Joulukuun 13. päivä vuonna 1900

”Nagasakin satama oli yksi ensimmäisistä ulkomaan liikenteelle avautuneista satamista… Vuonna 1900 joulukuun 13. päivän illansuussa saapui satamaan Shanghain kautta purjehtinut valtamerilaiva. Se oli myrskyn vuoksi myöhässä päivän tai pari. Merisairaudesta kärsineitten matkustajien joukossa oli nuori eurooppalainen perhe, jolla oli kolme pientä lasta. Seurueessa oli mukana nuori neitonenkin. Sataman ihmisvilinässä tuskin kukaan tuli ajatelleeksi, että nämä pitkän matkan uuvuttamat ulkomaalaiset olivat ensimmäiset kaukaisesta Venäjän alaisesta Suomen maasta Japaniin lähetetyt matkalaiset.” Näin kirjoittaa Virpi Soveri kirjassaan ’Japaniin, oi Japaniin’ ensimmäisten suomalaisten lähetystyöntekijöiden rantautumisesta Nipponin saarille.

Joulukuun 13. päivä vuonna 2025

Tämän vuoden Lucian päivänä tulee kuluneeksi 125 vuotta Sleyn lähetystyön alkamisesta Japanissa. Kristinusko saapui Japaniin jesuiittojen mukana jo 1500- luvun puolivälissä, mutta joutui ”maan alle” noin kahdeksisadaksi vuodeksi Japanin sulkeuduttua ulkomailta. Tuolloin kristityt kohtasivat vainoa, jopa marttyyrikuoleman, jos eivät suostuneet polkemaan Kristusta kuvaavaa fumie-laattaa uskonsa kieltämisen osoitukseksi. (ks. kuva). Maan eristäytymispolitiikan päätyttyä 1800-luvun puolivälissä myös lähetystyö mahdollistui uudestaan. Ensimmäiset suomalaislähetit aloittivat työnsä muutama vuosi amerikkalaislähettien maahan saapumisen jälkeen. Vaikka lähetystyö ei ole tuottanut numeerisesti suuria voittoja – alle prosentti väestöstä on kristittyjä – Jumalan Sanaa on kylvetty uskollisesti kivikkoiseen maaperään ja ihmisten sydämiin! Japani onkin konkreettinen esimerkki siitä, että yksi kylvää, toinen kastelee ja Jumalan antaa kasvun oman aivoituksensa mukaan. Niin sotien tuottamista (Japanin ja Venäjän sota 1904-1905, 1. ja 2. maailmansota) suurista yhteiskunnallisista myllerryksistä kuin lähettien kohtaamista monista vaikeuksista huolimatta Jumala on antanut työnsä jatkua tuossa hengellisesti hyvin haasteellisessa maassa. Itse olemme saaneet nähdä myös kylvetyn siemen itämisen ja uskon syntymisen Jeesukseen. Se on suuren kiitoksen aihe!

Lucian päivä on meille myös henkilökohtaisesti merkittävä. Tuona päivänä 41 vuotta sitten, esikoista odottaessamme, Martti sai pappisvihkimyksensä Turun tuomiokirkossa. Työn mukana siirryimme vähitellen Säkylään. Siellä Päivi ei ehtinyt olla kovin kauan koulutyössä ennen toisen lapsemme syntymää. Nuorena perheenä tiemme johti Helsingin Kallioon lähetyskurssille. Japanin maan kamaralle astuimme jännittynein mielin ensimmäistä kertaa elokuussa 1989. Niin alkoi oma osuutemme suuren Jumalan lähetystyön historiassa ja lähetystyöntekijöiden pitkässä ketjussa. Sydämelle annettua lähetystyötä olemme tehneet maassa asuen ensin perheenä ja sitten myöhemmin pariskuntana. Näiden jaksojen välillä Martti opiskeli oman työnsä ohella kirkkomuusikoksi ja Päivi tutki jatko-opiskelijana japanilaisen koulun kasvatusarvoja siinä tarkoituksessa, että voisimme paremmin palvella Japanissa. Viime vuodet olemme toimineet projektilähetteinä kotimaasta käsin. Omaa lähetystyöhistoriaa on näin ollen kertynyt rapiat 36 vuotta.

Lähetysmatkan ym. kuulumisia

Näin adventtia lähestyessä mieleen nousee monia lämpimiä muistoja viime syksyn lähetysmatkalta, joka sisälsi useita joulunodotuksen sävyttämiä messuja, opetus- ja hartaushetkiä sekä kohtaamisia seurakunnissa, päiväkodissa, pappisseminaarilla ja yksityisemmissä tilanteissa. Erityinen ilo oli joululaulutilaisuuden järjestäminen Tokion Suomi-kirkolla. Vaikka emme tänä adventtina olekaan paikan päällä, voimme olla tuossa vastaavassa kahvilapäivän ohjelmassa mukana kahden, musiikkia ja opetusta sisältävän, videomme kautta. Tänä vuonna lähetysmatkan tekemiseen ei ollut nimittäin mahdollisuutta Martin kahden sairaalaoperaation ja pitkälle syksyyn jatkuneen seurannan vuoksi. Juuri tänään kuulimme hyviä uutisia sydämen rytmihäiriön korjaamiseksi tehdyn toimenpiteen onnistumisesta, mistä taivaan Isälle iso kiitos! Tämän puolesta voimme nyt turvallisin mielin valmistella pääsiäisen tienoille (26.3.- 23.4.2026) suunniteltuaseuraavaa lähetysmatkaamme. – Kuluneena vuonna kotimaahan keskittynyt projektilähetystyömme on sisältänyt vierailuja messuineen ja lähetyskipinöineen, joissa olemme pitäneet Japanin lähetystyötä esillä. Kiitos asianosaisille vierailukutsuista ja hyvästä yhteistyöstä!

Käsky, kutsu ja lupaus

Ylösnoussut Jeesus lähetti opetuslapsensa kaikkien kansojen luokse tekemään näistäkin opetuslapsia itselleen. Tehtävänä oli kastaa ihmisiä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen sekä opettaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä Jeesus oli käskenyt opetuslastensa noudattaa. Tämän lähetyskäskyn Jeesus antoi sellaisilla valtuuksilla, mitä kenelläkään muulla ei ole: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.” Tätä valtaansa Jeesus ei kuitenkaan näytä eikä käytä täysin, ennen kuin hän tulee toisen kerran Tuomarina maan päälle. Siihen asti hän kutsuu ihmisiä valtakuntaansa suostuttelemalla heitä evankeliumillaan parannukseen. Emeritusprofessori Tapio Puolimatka viittaa tähän lähetystyön aikaan aikavälinä, ”jolloin valtakunta pysyy kätkettynä, jotta voitaisiin toteuttaa pelastettujen sadonkorjuu.” Lähetyskäsky ja siihen sisältyvä lupaus Jeesuksen läsnä olevasta avusta ovat vielä voimassa kutsuen meitä työhön!

Joulurauhaa ja -iloa toivottaen

Päivi & Martti

Kiitetään

– niistä 125 vuodesta, jotka Sley on saanut tehdä lähetystyötä Japanissa❣

– Jumalan uskollisuudesta työn eri vaiheissa❣

– mahdollisuudesta jatkaa kristillistä lähetystyötä Japanissa❣

Rukoillaan

– vuosikymmenten varrella kylvettyjen Sanan siementen itämistä japanilaisten sydämissä❣

– siunausta Suomi-kirkon ym. seurakuntien adventin ja joulun tilaisuuksiin Japanissa

Suunnitteletko lähetystilaisuutta kevääksi? Jos haluat kuulla lisää Japanin lähetystyön kuulumisia,

ota yhteyttä:

paivi.poukka@sley.fi

marttij.poukka@gmail.com

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2025/11/poukkien-lahettikirje-marraskuu-2025