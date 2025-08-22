Sinun tukesi ratkaisee: jos olet aiemmin antanut 10 euroa, voisitko antaa 15?

Kesällä oli hetkiä, jolloin puhelin oli lipaston päällä tai kassin pohjalla koko päivän. Oli hyvä irtautua arjen kiireistä. Muutamiin samankaltaisiin puheluihin tuli kuitenkin vastattua. Näissä tiedusteltiin voisiko Sley aloittaa työn paikkakunnalla, jossa ei ole toimintaa aiemmin ollut. Nyt oli syntynyt tarve kuulla juurevaa raamatunopetusta tai kokoontua yhteen sanan ja sakramenttien ääreen. Miten mukavia kutsuja! Jossakin todella odotetaan ja rukoillaan psalmin sanoin: ”Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet.” Kunpa pystyisimme näihin vastaamaan paremmin ja nopeammin. Yritämme parhaamme.

Tänä vuonna Sleyn kotimaantyön lahjoitusvarat ovat kasvaneet hieman viime vuodesta. Tämä on ilonaihe ja kiitos kuuluu jokaiselle teille, jotka olette mukana tukemassa evankeliumin työtä Suomessa. Evankeliumin työ on ollut teille rakasta ja olette osoittaneet sen rukouksin, vastuuta kantamalla mutta myös taloudellisesti.

Samalla olemme kuitenkin tämän vuoden talousarviosta jäljessä. Tämä tarkoittaa, että ilman loppuvuoden aikana merkittävästi kasvavaa tukea joudumme vaikeaan tilanteeseen.

Mitä tämä käytännössä merkitsee?

Kotimaantyömme, siis messuyhteisöt, raamattuopetus, nuorisotyö, tapahtumat ja kaikki se, mikä pitää evankeliumin elävänä keskellämme nojaa siihen, että me yhdessä kannamme vastuuta. Jos lahjoitukset eivät riitä, joudumme väistämättä pienentämään toimintaa. Samalla kuitenkin kysyntää työllemme on enemmän kuin aiemmin.

Miten voisit auttaa?

Tarvitsemme loppuvuonna lahjoituksia noin puolitoistakertaisesti enemmän kuin tähän asti. Se kuulostaa paljolta, mutta ehkä sen voi ajatella näin:

Jos olet aiemmin antanut viikoittain keskimäärin 10 euroa, voisitko antaa 15 euroa?

Jos olet lahjoittanut 20 euroa kuukaudessa työntekijän tai messuyhteisön tukirenkaaseen, voisiko se olla jatkossa 30 euroa?

Pienikin korotuksesi moninkertaistuu, kun meitä on paljon mukana.

Sleyn työ jatkuu siksi, että sinä ja monet muut olette mukana. Jokainen lahja, pieni tai suuri, on arvokas ja vie ilosanomaa eteenpäin.

Tule mukaan ja turvataan yhdessä Sleyn työ laajasti kotimaassa!

Siunattua alkusyksyä sinulle ja rakkaillesi