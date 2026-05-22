Sley on avannut uuden verkkoradion, joka kantaa nimeä Evankeliumin ääni. Soiva puheradio lähettää saarnoja ja opetuksia ympäri vuorokauden osoitteessa radio.sley.fi.

Radio toimii yksinkertaisella ajatuksella: kuulija painaa kuuntelupainiketta, ja puheradio avautuu. Tarjolla on Sleyn mediakirjastoon vuosien aikana koottua opetusta ja julistusta loppumattomana virtana ja päättymättömällä kasetilla. Sivulla näkyy myös parhaillaan soiva ohjelma sekä äskettäin kuultuja puheita.

Uusi radio tekee vapaaehtoisten pitkän työn hedelmän helposti kuunneltavaksi. Radion taustalla on yli 10 400 äänitettä Sleyn mediakirjastossa sekä lukuisten vapaaehtoisten yli viidentoista vuoden työ. Puheita on nauhoitettu, leikattu ja ladattu kuunneltavaksi eri puolilta Suomea. Radion sivulla vapaaehtoisille annetaan lämmin kiitos tehdystä työstä. Ilman heidän panostaan ympärivuorokautinen puheradio ei olisi mahdollinen.

Evankeliumin ääni on tarkoitettu kuunneltavaksi arjen keskellä: kotona, työmatkalla, lenkillä tai iltahetkessä. Sanoma on sama kuin ennenkin, mutta nyt se kulkee mukana uudella tavalla.

