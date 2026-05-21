Päivän Manna 22.5.



Kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoa hänen pyhässä paikassansa? (Ps. 24:3,4)

Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän. Tähän kysymykseen Daavid ei vastaa: Piispa, tohtori, ruhtinas – ei myöskään: Pappi, munkki – , ei myöskään: Mies, vaimo – , eikä: Oppinut, viisas, mahtava, rikas. Jumala ei katso tällaisiin, mutta hän ei myöskään halveksi niitä, joista hän ei sellaista tapaa, sillä kaikki on sellaisenaan kirottua. Hän ei edes sano, ja se on vieläkin loukkaavampaa: Se, joka on rukoillut tai veisannut virren toisensa jälkeen, paastonnut paljon, valvonut monet yöt, saarnannut toisille, ollut sävyisä, lempeä, ystävällinen, joka ymmärtää kaikki taidot ja kielet, jolla on kaikenlaisia avuja ja hyviä tekoja. – Ei hän näin sano, vaan sanoo: Yksin se, jolla on se ainoa, että hänellä on viattomat kädet ja puhdas sydän.

Mutta kuka on puhdas? Vastaamme: Ei kukaan muu kuin ainoastaan Herra Kristus yksin. Kaikki muut ovat saastaisia eivätkä voi puhdistua omalla kyvyllään ja vaivallaan, vaan ainoastaan armon ja uskon kautta. Kristitty yksin on siis puhdassydäminen, toisin sanoen hän alkaa puhdistua. Hän on kuitenkin vielä monessa kohdin saastainen. Häntä puhdistetaan, vaikka hän puhdas onkin.