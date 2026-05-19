-
Connector.
Päivän Manna 20.5.
20.05.2026
Näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille Pojan kautta. (Hepr. 1:2)
Tämä on siis pakanoiden ja kristittyjen välinen ero heidän puhuessaan Jumalan kanssa: pakanat puhuvat hänen kanssaan sydämensä ajatusten mukaan ilman ja ulkopuolella Jumalan sanaa ja lupauksia, kristityt puhuvat sen Jumalan kanssa, joka on puettu sanaansa ja lupauksiinsa ja niissä ilmoittanut itsensä. Koska tämä Jumala on lupaustensa kauniissa ja ihanassa puvussa, hänet voidaan käsittää, ymmärtää ja häntä iloiten uskossa katsella.
Mutta ilman sanaa Jumala on kuin rautamuuri, jota vastaan juokseva loukkaa itsensä. Siksi saatana lakkaamatta koettaakin saada meidät juoksemaan tällaista Jumalaa päin ja siten vahingoittamaan itseämme. Saatana panee meidät unohtamaan sen armon, jonka Jumala on osoittanut meille Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Näin me ajattelemme ainoastaan Jumalaa sinänsä ja hänen tuomiotaan, emmekä hänen sanaansa Kristuksesta. Mutta näin tehdessämme olemme hukassa.
Tästä johtuu, että profeetat rukouksissaan niin usein mainitsevat Jumalan lupaukset, joihin Kristus on suljettuna. He eivät näytä meille Jumalaa ankarana tuomarina tai vihollisenamme, vaan laupiaana ja armollisena Jumalana, joka tahtoo tehdä autuaiksi meidät kadotuksen ja tuomion alaiset ihmiset.
Lisää artikkeleita:
- 30 000 kertaa kiitos – Syyskeräys oli menestys
- 28 000 eurosta kiitos – lahjallasi rakennetaan jo
- Yli 30 000 euroa eteläsudanilaisille pakolaisille Ugandassa: nuorisotyö seurakunnissa vahvistuu ja lapset pääsevät kouluun – kiitos lahjastasi
- Joulukeräys 2024 pakolaislapsille ja -nuorille Ugandassa
- Siionin kannel ja Raamattu, laulujen raamattuviitteet ja raamattupohja
- Syksy on talouden suunnittelun aikaa
- Matti Rusama Seinäjoelle ja uusi yhteistyösopimus Ugandaan
- Työ jatkuu Ugandassa ja Virossa sekä muita kuulumisia hallituksen kokouksesta
- Joulukeräys 2023: Aurinko nousee Japanissa
- Kotimatkalla juhlavuoden kunniaksi
- Joulukeräys 2022: anna joululahja – sytytä valo pimeään
- Suuri lahjoitus Keski-Pohjanmaalla: alueelle palkataan nuorisotyöntekijä
- Taisto Sokka vihittiin pastoriksi Ugandassa
- Tervetuloa uudet työntekijät ja uusi messuyhteisö
- Anna ja Taisto Sokka lähetettiin työhön Ugandaan
- Kitara auttoi muusikkoa peittämään ujouden
- KEO saa hallintojohtajan
- Verkkoraamattukoulu jatkuu
- Riippuuko kirkon tulevaisuus prosenteista?
- Teologit ja seurakuntalaiset, opiskelkaa Raamatun alkukieliä!
- Joko kelpaisin itselleni?
- Turun yössä on rukoiltu monta rukousta
- Nuorten ikäluokkaa ei ole menetetty
- Siunattua pääsiäistä!
- Koronarajoitusten vaikutukset toimintaan pääkaupunkiseudulla
- Park 7 -yhtyeen yhdysvaltalaissingle julki!
- Ilon avain on tyytyväisyys
- Myanmarissa rauhaa etsimässä
- Soli Deo Gloria
- Olemmeko uskontomarkkinoilla?
- Teologia opettaa ja haastaa
- Maskinaamat koolla
- Seurakuntaelämää keskellä Siperiaa
- Tasankojen ja vuorien maa
- Rippikoulut alkoivat poikkeusoloissa
- Jumalan johdatusta
aivoinfarktista selviämisessä
- Vuosikokous Tampereen evankeliumijuhlilla syyskuussa
- Hallitus kokoontui: Kiitokset poikkeusolojen keskelle
- Kevätkeräyksellä rakennetaan yhdessä uutta Karkkuun
- Yhdistyksen syyskokous pidettiin Helsingissä
- Päivän Manna 20.5.
- Uskonsa hylänneelle
- Päivän Manna 19.5.
- Credo-kirje toukokuussa 2026
- Kevätkauden loppuja
- Päivän Manna 18.5.
- Päivän Manna 17.5.
- Päivän Manna 16.5.
- 🔒 Pitkän linjan piirisihteeri sai kotiinkutsun
- Päivän Manna 15.5.