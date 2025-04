Lähetysterveisiä – lapsilta lapsille!

Terveisiä Ugandasta!22.4.2025

Moikka!

Me ollaan Scovia, 12, Kenneth, 11, Chris, 9, ja Lagum, 5. Ollaan sisaruksia ja asutaan täällä Ugandassa. Alun perin meidän perheemme on kotoisin Etelä-Sudanista, mutta koska sinne tuli sota meidän vanhempamme päätti, että meidän on parempi muuttaa Ugandaan. Meidän kotikaupunkimme nimi on Bweyale. Täällä asuu tosi paljon muitakin eteläsudanilaisia. Oikeastaan meidän asuinalueemme on tarkoitettu niille, jotka on muuttanut sotaa pakoon.

Meillä on tosi paljon naapureita, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on paljon leikkikavereita. Me myös asutaan ihan meidän kirkkomme vieressä, mikä on myös kiva, sillä kirkon pihalla mahtuu hyvin leikkimään ja sunnuntaisin ehditään aina ajoissa kirkkoon.

Kaikki meistä on jo koululaisia, mutta Lagumin koulu on vasta esikoulu. Me muut ollaan jo peruskoulussa. Mutta täällä esikoulussakin on kolme luokkaa. Kouluaamuina me herätään seitsemältä ja mennään kouluun kahdeksaan. Peruskoululaisilla on aamukokoontuminen pihalla, jossa lauletaan kansallislaulu ja rukoillaan aamurukous. Eskarilaisillakin on aamupiiri. Siinäkin rukoillaan ja sitten lauletaan sekä tanssitaan kaikkia kivoja lauluja ja tansseja.

Scovia tykkää kovasti englannin kielestä, Kenneth lukemisesta ja Chris matikasta. Tuntien välissä on täälläkin välitunteja. Scovian lempparijuttu on verkkopallo, kun taas pojat tykkää jalkapallosta. Lagum ja hänen kaverinsa pomppivat välitunnilla hyppynarulla.

Sunnuntaisin me käydään aina kirkossa. Se on kyllä kivaa ja parasta on kun saa laulaa kuorossa. Me ollaan kaikki pyhäkoululaisten kuorossa. Lagum on kuoron pienin, joten kun tanssien ja laulaen kuljetaan kirkon ovelta eteen, hän on aina ekana. Se ei haittaa, koska Lagum on niin taitava kaikissa lauluissa ja tansseissa. Meidän kirkossamme on myös niin monenkielisiä ihmisiä, että mekin pyhäkoulukuorossa lauletaan välillä englanniksi, välillä arabiaksi, välillä acholiksi ja vielä muillakin kielillä!

Meidän kuoromme paikka on aina ennen ensimmäistä Raamatun lukukappaletta. Me lauletaan yksi laulu aina kun kuljetaan eteen, kaksi edessä ja sitten yksi tosi vauhdikas kun poistutaan edestä. Rumpali ja shakerien soittajat lyövät tahtia ja me tanssitaan ulos. Ihmiset kirkossa tykkää kovasti kun me lauletaan Jeesuksesta.

Nyt pääsiäisen aikaan kirkolla tapahtuu paljon kaikenlaista. Olipa muuten hauskaa kun palmusunnuntaina keräännyttiin kaikki kirkon ulkopuolelle kulkueeseen. Kaikille annettiin palmunoksat ja laulettiin yhtä laulua, jossa laulettiin hoosiannaa samalla kun kuljettiin ympäri kirkkoa ja heilutettiin niitä oksia. Jälkeenpäin palmunlehdistä oli kiva askarrella vaikkapa risti omaan kaulaan.

On tosi hienoa, että vietetään pääsiäistä. Se, että Jeesus kuoli meidän puolesta ristillä ja antoi meille synnit anteeksi on tosi hieno ja tärkeä juttu! Sen takia me saadaan ikuinen elämä Taivaassa. Se juttu on sama meille täällä Ugandassa ja teille siellä Suomessa. Eikö ookin hieno juttu? Toivottavasti myös sulla oli kiva pääsiäinen!

Rukousaiheita

-Etelä-Sudanista ja Sudanista kotoisin olevat lapset ja heidän perheensä.

-Tsemppiä kaikille maailman lapsille kouluun.

-Jokaiselle lapselle hyvä, iloinen ja turvallinen koti.

Alkuperäinen kirje kuvineen ja tehtävineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2025/04/lasten-lahettikirje-huhtikuu-2025