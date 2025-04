Kristus on üles tõusnud!

Liisa Rossin lähettikirje 3/2025

27.3.2025

Ta on tõesti üles tõusnud!

Näin kaikui pääsiäisaamun tervehdys kirkoissa ympäri Viroa. Koko ympäröivä luontokin vahvisti ylösnousemuksen ihmettä, kun hiljaisen viikon lämpöaallon seurauksena luonto aivan räjähti vihreyteen ja kukkaan. Perinteisen pitkänperjantain ristintievaelluksen ensimmäiset kilometrit kuljettiin täällä Tartossa hellesäässä – harvoin jo huhtikuussa on tuntunut mukavalta päästä kirkkoihin viilentymään.

Sana eläväksi

Tällä viikolla loppui Viljandissa tammikuussa alkanut raamattukurssi. Viimeisellä kerralla käsittelimme Ilmestyskirjaa ja pidimme pienet päättäjäisjuhlat – lähes jokainen osallistuja toi pöytään jotain, joten herkut eivät loppuneet kesken. Keräsin osallistujilta joitain kommentteja kurssista. Tämänkin te olette lähettäjinä tehneet mahdolliseksi:

Raamattu muuttui paljon elävämmäksi.

Olen aiemmin lukenut lähinnä evankeliumeja. Nyt aloin ymmärtää myös Vanhaa testamenttia ja sidoksia Raamatun kirjojen välillä.

Tämä innosti lukemaan Raamattua ja niitäkin kirjoja, jotka ovat tuntuneet vaikeilta.

Olen aika uusi kristitty, joten en tiennyt Raamatusta paljoakaan. Nyt olen tullut paljon viisaammaksi.

Kurssi oli täynnä kristillistä iloa, jota olet imenyt itseesi, ja oli siunaus, että saimme siitä osallisiksi.

Oli tärkeää saada tietää, miten paljon Vanhassa testamentissa on ennustuksia Jeesuksesta, ja miten näkyy Jumalan huolenpito ihmisistä.

Mitä seuraavaksi?

Vaikka vasta juhlittiin pääsiäistä, on ensi viikolla jo vappu, mikä tarkoittaa tehokasta työviikkoa. Kristillinen opiskelijajärjestö EEÜÜ on taas mukana Tarton suurilla opiskelijapäivillä. Maanantaista keskiviikkoon jalkaudumme kaupungille, tällä kertaa oikein teltan kanssa, kutsumaan opiskelijoita keskiviikkoillan tilaisuuteen. Tarkoitus on herätellä keskustelua siitä, mikä tekee taideteoksesta arvokkaan, ja kertoa, kuinka me ihmiset olemme Jumalan ihmeellisin taideteos. Lauantaina on sitten luvassa Tarton Paavalin seurakunnan nuortenpäivä, johon saamme vieraita myös Suomesta.

Toukokuussa on edessä vielä koulutuksia useassa seurakunnassa, ja vähitellen on aika kääntää kohde myös kohti kesää ja sen leirejä, joita minullakin tänä vuonna pitkästä aikaa kalenterista löytyy. Mutta niistä lisää seuraavissa kirjeissä.

Ylistys teurastetulle Karitsalle

Ilmestyskirjan viidennessä luvussa kerrotaan sinetöidystä kirjakääröstä, jota kukaan ei ole arvollinen avaamaan – kunnes astuu esiin Juudan leijona, Vanhan testamentin lupaama Pelastaja, joka onkin teurastettu Karitsa. Vain Jeesuksessa meille avautuvat Jumalan sanan salaisuudet. Häneen koko Raamattu tähtää: ristillä kuolleeseen Vapahtajaan, kuolleista nousseeseen Kuninkaaseen, jolle kuuluu kaikki valta.

Rukousaiheita:

Kiitos Viljandin raamattukurssista. Rukoillaan, että se kantaisi osallistujissa hyvää hedelmää

Opiskelijapäivät ja nuortenpäivä

Loppukevään koulutukset

Kesän leirit

Voimia ja iloa työhön

Kiitos terveenä pysymisestä

Kiitos rukouksistasi!

Tämän sivun kuva tuo terveisiä Sleyn Viron-lähetyksen 20-vuotisjuhlasta. Jos et päässyt mukaan lähetysjuhlaan, tallenne on edelleen katsottavana: https://www.youtube.com/watch?v=XYsf_cpBS5o

Alkuperäinen kirje kuvineen löytyy Mediakirjastosta.