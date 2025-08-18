Laulujuhlissa Jyväskylässä usko lauletaan todeksi – tervetuloa

Elokuun viimeisenä viikonloppuna 30.-31.8. Jyväskylässä kaikuvat yhteislaulut, kun Evankeliset laulujuhlat kokoavat hengellisen laulun ystäviä Kuokkalan kirkolle ja Kristilliselle opistolle. Luvassa on vanhaa ja uutta hengellistä musiikkia hartaalla ja reippaalla poljennolla.

– Tavoitteena on virkistää kuorotoimintaa ja yhdistää ihmisiä. Yhteislaulu antaa voimaa ja hengellinen sanoma tuo toivoa. Evankelisen laulun ydin löytyy Siionin kanteleen lauluista, joissa julistetaan sanomaa Jeesuksesta. Monet elävät uskoaan todeksi laulujen kautta, sanoo laulujuhlaidean isä ja juhlien projektivastaava, jyväskyläläinen musiikkipedagogi Ilpo Vuorenoja.

Viikonlopun tilaisuuksista eniten yhteislauluja saa laulaa lauantaina Kuokkalan kirkossa kello 13.30. Runsaat 80 laulajaa eri kuoroista on ilmoittautunut juhlakuoroon. Laulupedagogi Miia Saari pitää kuorokurssin aluksi lyhyen koulutuksen ja sitten juhlakuoro harjoittelee eri johtajien johdolla. Se esiintyy Kuokkalan kirkossa lauantaina kello 18.30 ja sunnuntaina kello 14. Juhlilla kuullaan myös usean kuoron omia esityksiä.

Perheitä kutsutaan musiikkihetkeen Kuokkalan kirkkoon lauantaina kello 15.30. Silloin kaikenikäisiä laulattaa gospel-muusikko Henna-Maria Harju. Uusia hengellisiä lauluja laulavat Kuokkalan kirkossa lauantaina kello 18.30 muusikko-pastori Severi Laakso ja pianisti Jussi Pyysalo. Uutta musiikkia kuullaan myös nuorten jatkoilla lauantai-iltana Kristillisellä opistolla.

Kuokkalan kirkon tilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös striimin kautta esimerkiksi Kristillisellä opistolla, Sulkulantie 28.

Kuokkalan kirkon pihalla on kaikille tarjolla soppatykkilounas ja kahvit sunnuntaina messun jälkeen.

Laulujuhlat järjestävät Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley) ja Jyväskylän seurakunta. Sley on herätysliike ja yksi Suomen ev.lut. kirkon lähetysjärjestöistä.

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Katso koko ohjelma täältä:

https://allevents.in/jyväskylä/evankeliset-laulujuhlat-jyväskylässä/200028233406050