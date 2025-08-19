Kaikki päivät

Ken Takakin lähettikirje 3/2025

Käännöstyö

Olen tehnyt Sleyn pastori Pasi Hujasen Matteuksen evankeliumin luentojen japaninnoksen ensimmäisen version (raakakäännös). Vielä pari kertaa korjaan tekstini läpi. Siihen kuuluu japanilaisille suunnatun editoinnin lisäksi mm. Raamatun kohtien tarkistus ja tarkennus (tarvittaessa alkutekstiä hyödyntäen).

Raamatun alkukielten tärkeys

Kirjoitin edellisessä kirjeessäni, että Luther korosti Raamatun alkukielten tärkeyttä. Luther selittää sitä esimerkiksi seuraavasti: ” Siihen kuuluu sekin, mitä Paavali tahtoo 1. Kor. 14:29, nimittäin että kristikunnassa on arvosteltava kaikkia oppeja, johon taas kielten osaaminen on välttämätöntä. Sillä saarnaaja tai opettaja voi hyvinkin lukea Raamattua, aivan mielensä mukaan, oikein tai väärin, ellei ole ketään arvostelemassa, tekeekö hän sen oikein vai ei. (…) Mutta jos osataan kieliä, silloin on saarnassa tuoreutta ja voimaa, tunkeudutaan Raamatun syvyyksiin asti ja usko esiintyy aina uutena, yhä uusien sanojen ja töiden valaisemana. Niinpä 104. psalmin 18 s. (Ps. 104:8) vertaa tällaista Raamatun tutkimista metsästykseen sanoessaan: Jumala aukaiskoon hirville tiheät metsät, ja Ps. 1:3 puuksi, joka aina viheriöi ja jolla aina on tuoretta vettä.” (Kirjasta: Martti Luther: Saksan maiden kaikkien kaupunkien pormestareille ja neuvosherroille. – Valitut teokset 3,229-252. Suom. A.F. Peltonen ja Kalevi Kaski. WSOY. Porvoo 1959 (An die Ratherren aller Städte deutsches Lands, 1524. WA 15,27-53.)) Mielestäni tämä muistutus on tärkeä myös siksi, että nyt elämme uskonopillisesti hyvin sekavaa aikaa. ” Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta” (1. Pietarin kirjeestä 4:17).

Evankeliumijuhla Karkussa

Kesäkuun lopussa Sastamalan Karkussa pidettiin Sleyn valtakunnallinen Evankeliumijuhla. Lähetysareenassa haastateltiin Sleyn lähettejä ja yhteistyökirkon työntekijöitä. Haastatteluvuoroni oli sunnuntain viimeinen kerta. Juhlassa sain kohdata sellaisiakin ihmisiä, joita tapaan yleensä vain Eviksillä. Kuulumisten kautta päivitetään esirukousaiheita. On ilo olla esirukouksen sekä kohteena että toimijana.

SLEF:n lähetysjuhla Helsingin Luther-kirkossa

Elokuun 8.-10. vietettiin SLEF:n lähetysjuhla Helsingin Luther-kirkossa (https://slef.fi/evenemang/25268/). Juhlan teema on ” Alla dagar” eli ”Kaikki päivät”. SLEF on Sleyn ruotsinkielinen sisarjärjestö. Nyt on kulunut 125 vuotta Sleyn ja SLEF:n lähetystyön alkamisesta Japanissa (SLEF ja Sley olivat yhdessä silloin). Sleyn lähetystyön kautta 34 vuotta sitten kristityksi tulleena japanilaisena minut kutsuttiin perjantain juhlaan haastateltavaksi. Aiheena on Japanin-lähetystyön merkityksellisyys. Vastasin kysymyksiin suomeksi ja sitä tulkattiin ruotsiksi, jota en valitettavasti osaa. Haastattelu löytyy SLEF:n YouTube-kanavasta (https://www.youtube.com/watch?v=zQvDHidLmuI alusta noin 20 min. kohdalta). Kielellisestä erosta huolimatta olen kokenut ilolla, että Sleyllä ja SLEF:llä on edelleen sama ja muuttumaton lähetysnäky, joka perustuu Vapahtajamme lähetyskäskyyn:

“Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:18-20)

Kiitos- ja esirukousaiheita

– Kiitos esirukouksista käännöstyöni, terveyteni (mm. varpaan kipu) ja perheeni puolesta

– Jumalan varjelusta lähettikirjeeni lukijoille ja internet-lähetystyötä tukeville seurakunnille

– Vapahtajamme lähetyskäsky innostaisi sekä lähettejä että lähettäjiä.

– Kirkko julistaisi Vapahtajaamme ainoana pelastuksen Tienä.

Siunattua loppukesää 2025!

Lähetysterveisin, Ken Takaki (高木賢)