Missiocooper 2025 oli menestys – yli 3 000 eurosta kiitos
16.08.2025
Sleyn lähetysosaston järjestämä Missicooper 2025 juoksutempaus oli menestys. Lähetysosastolta lähetysjohtaja Ville Auvinen, osastokoordinaattori Anu Laine ja aluekoordinaattorit Pekka Jauhiainen, Pentti Marttila ja Ari Lukkarinen juoksivat iltapäivällä torstaina 14.8. Cooperin testin, eli 12 minuuttia yhtäjaksoista ratajuoksua, Sastamalan keskuskentällä.
Pisimmälle lähetysosastolta 12 minuutissa juoksi Anu Laine, 2 670 metriä. Pentti Marttila tuli toiseksi 2 625 metrillä perässään Pekka Jauhiainen 2 600 metriä, Ville Auvinen 2 430 metriä ja Ari Lukkarinen 2 100 metriä.
Juoksijoita sponsoroi yhteensä 71 ihmistä, jotka lupasivat tukea Sleyn lähetystyötä yhteensä 3 273,94 eurolla. Keskimäärin yksi tukija lupautui lahjoittamaan 46 euroa. Tukijoille lähetetään maksua varten tiedot alkuviikosta.
Lämmin kiitos juoksijoille ja sponsoreille.