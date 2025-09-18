Viidennen työkauden alku

Kirsi Vimparin lähettikirje 3/2025

17.9.2025

Ensinnäkin pahoittelut, että tämä kirje tulee vasta nyt, aloitin tämän kirjoittamista useamman kerran, ja joka kerran joko sairastuin tai tuli jotain muuta työtä joka ajoi kirjoittamisen edelle. Mutta nyt on työrytmi kotimaankauden, kesäloman ja kaikkien kesäkuvioiden jälkeen paremmin kohdallaan, ja näitä kirjeitäkin alkaa tulla säännöllisemmin.

Tärkein tapahtuma vielä kotimaankauden puolelta tähän kirjeeseen onkin Karkun Evankeliumijuhla ja siellä matkaansiunaaminen tälle viidennelle työkaudelle. Oli erityinen lahja päästä talkoilemaan lähes koko viikoksi, ja sunnuntain messu oli minulle tärkeä hetki. Messun jälkeen viimeisessä juhlatilanteessa sain vielä käyttää puheenvuoron.

Palattuani Tarttoon kesän leirit alkoivat nopealla aikataululla, mutta valitettavasti ensimmäiseen en päässyt ollenkaan, koska jouduin keuhkotulehduksen kynsiin. Seuraavalle pääsin

alkutohinoita lukuun ottamatta mukaan, ja vieressä onkin yhteiskuva Valgan rovastikunnan lasten- ja nuortenleiriltä Soontagalta (kuvat alkuperäisessä kirjeessä https://mediakirjasto.sley.fi/2025/09/kirsi-vimparin-lahettikirje-syyskuu-2025 ).

Oli hieno tehdä nuortenjuttuja yhdessä lähettikollega Rossin Liisan kanssa, joka jo nuortenleirillä paikkaili useammassa kuviossa.

Syksyn reipasta tahtia

Kotimaankauden jälkeen on aina iso työ selvitellä ja palaveerailla ihmisten kanssa, että missä nyt ollaankaan menossa ja miten on mennyt. Olen iloinen ja kiitollinen, että kaikissa työmuodoissa ja kuvioissa oli jatkuvuutta koko alkuvuoden ajan myös ilman minua. Jossakin poissaoloni merkitsi esimerkiksi kokoontumisten harvenemista, kuten kansainvälisen raamattupiirin osalta, mutta ei kaikkien. Ja vaikka lähetystyössä on yksi tavoite tehdä itsensä tarpeettomaksi, on silti ollut ihana olla tervetullut ja odotettu takaisin.

Elokuun puolivälin kohokohta oli opiskelijatyön matkamme Latviaan viikoksi IFES Euroopan järjestämälle opiskelijafestivaalille “Kingdom come”. Pari työntekijää ja kolme opiskelijaa, määrällisesti emme voineet laittaa kampoihin esim. Saksan ja Hollannin isoille opiskelijamäärille, mutta tärkeintä olikin se, mitä Jumala teki ja tekee. Hengellisesti tämä reissu oli hyvällä tavalla merkittävä, vaikka toki kaikesta emme esim. teologisesti ole kaikkien kanssa samaa mieltä, mutta se ei estä yhteyttä Jeesuksessa. Saimme oman ryhmän kesken monesta teemasta hyviä, syvällisiä keskusteluita ja tilanteita, ja tällä on jo ollut meidän Tarton opiskelijaporukallemme suuri positiivinen merkitys.

Alemmasta kuvasta löytyy jälleen pari tuttua, kun LIisa otti meistä selfien Karkun Evankelisella opistolla orientaatioviikonlopussa. Neljä Evankelisten Opiskelijoiden aktiolaista löytyvät tuolta, he tulevat jo ihan muutaman päivän päästä Tarttoon ja ovat tutustumassa oikein läheisesti lähetystyöhön Tarton Opiskelijaviikon aikana.

Koska joudun pienen kriisitilanteen takia ottamaan opiskelijatyöstä täällä enemmän vastuuta, on erittäin hieno päästä hyödyntämään aktiolaisia paikallisen opiskelijatyön apuna. Ja nämä kuviot antavat aina kaikille jotain, koska Jumala niin erityisellä tavalla haluaa meitä hoitaa, kasvattaa ja antaa lahjoja käyttöön niin aivan uusia kuin vanhempiakin omille poluille harhaantuneita varten.

Aktion seikkailuista ja kaikesta muusta voi sosiaalisesta mediasta seurata päivityksiä, ja toki sitten kirjeissä aikanaan. Ja taitaapa Sanansaattajaan asti päätyä jonkinmoiset tarinat, kunhan sinne asti päästään!

Luottamuksessa kohti tulevaisuutta

Kaikesta ympärillä tapahtuvasta huolimatta, niin maailman kuin välillä lähiympäristön osalta, Jumala hallitsee. Opiskelijafestivalilla pääteemamme oli Jumalan valtakunta. Ja koska lopuksi aina kaipaan selvää, yksinkertaisesti esitettyä asiaa, kaivoin vielä Lutherin lyhyen opetuksen Isä Meidän -rukouksen kohdasta “Tulkoon sinun valtakuntasi”:

“Mitä se merkitsee? Vastaus: Jumalan valtakunta tulee kyllä itsestäänkin, ilman rukoustamme, mutta me pyydämme tässä rukouksessa, että se tulisi meidänkin luoksemme.

Miten se tapahtuu? Vastaus: Taivaallinen Isä antaa meille Pyhän Henkensä, niin että me hänen armonsa vaikutuksesta uskomme hänen pyhän sanansa sekä elämme Jumalan omina täällä ajassa ja siellä iankaikkisuudessa.

”

Jumalan omina saamme elää ja tehdä työtä, myös tärkeää työtä lähetystyössä jotta mahdollisimman moni voisi päästä elämään Jumalan omana, nyt ja aina iankaikkisuudessa. Joskus meille annetaan suuria tehtäviä, joskus aivan pieniä. Tai ne ehkä tuntuvat pieniltä, mutta Jumala voi tehdä ja kasvattaa kaikesta hyvin pienestäkin suurta ja merkityksellistä.

Ole siunattu ja Jumalan hyvässä hoidossa!

Rukousaiheita