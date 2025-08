Ennen ja jälkeen loman

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 6/2025

4.8.2025

Terveiset Kisumusta! Kesä on edennyt siihen pisteeseen, että on jälleen aika kirjoitella kuukausittaisia kuulumisia täältä Länsi-Keniasta. Pidin kesälomani tänä vuonna heti alkukesästä, joten töitä olen ehtinyt tehdä jo hyvän tovin senkin jälkeen. Kesäkuukaudet ovat Keniassa niitä vuoden viileimpiä, ja viileältä on tuntunut välillä myös Kisumussa, vaikka täällä yleisesti onkin lämpimämpää kuin vaikkapa Nairobissa näinä kuukausina.

Loppukevään puuhia

Kevään viimeisessä kirjeessäni kerroin aikuiskasvatustieteiden opinnoistani, joita edistin taas tänä keväänä. Vielä ennen toukokuun loppua sain jätettyä opiskeluihin kuuluneen projektityön arvioitavaksi, ja lomalta palattuani oli myös opettajan arviointi työstäni annettu. Muuten toukokuu kuluikin erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä opetustehtävien ollessa tauolla. Esimerkiksi taloudenhoitajan tehtäviä hoidin mahdollisimman paljon ennakkoon, jotta kollegalleni jäisi vain vähän ylimääräistä tehtävää lomani ajaksi. Erilaisia hankintoja tuli myös tehtyä melko paljon, jotta vaikkapa koiranruokaa riittäisi moneksi viikoksi eteenpäin.

Valmistautumista syksyyn

Lomalta palattuani olikin sitten hyvin aikaa alkaa valmistautua elokuun viimeisellä viikolla alkavaan uuteen lukuvuoteen Matongon teologisessa seminaarissa. Tulevalla lukukaudella opetettavanani on kaksi diakoniatyöntekijöiden ryhmään. Toisen kanssa käsittelemme perhe-elämän perusteita ja toisen kanssa perehdymme diakonian ja perhe-elämän monenlaisiin koukeroihin entistä syvemmälle. Peruskurssiin kuuluu myös vaateompelun opiskelua paikallisen ompelijan opastuksella. Molempia kursseja olen opettanut jo useamman kerran, mutta tulevana lukukautena saamme vihdoin käyttöömme nimenomaan diakoniopiskelijoiden käytännön opintojen tarpeisiin suunnitellut luokkatilat. Uusien tilojen myötä innostuin myös päivittämään opetusmateriaalia ja kehittämään opetustekniikoita, ja näissä puuhissa onkin kulunut aika hyvin.

Mitä saamme aikaan?

Erilaisissa yhteyksissä on useamman kerran puhuttu siitä, miten olisi tärkeää kertoa lähetystyön tukijoille työn tuloksista erityisesti kohdattujen ihmisten tarinoiden kautta. Näitä kuulumiskirjeitä kirjoittaessani kipuilen tämän asian kanssa aika ajoin. Kohtaamani ihmiset ovat lähinnä opiskelijoita, ja päätehtäväni on annetun opintokokonaisuuden opettaminen, jotta he voisivat valmistua hyvin tiedoin ja palvella jatkossa seurakuntaansa parhaalla mahdollisella tavalla. Elämäntarinat ja Jumalan sanan vaikutus opiskelijoiden elämässä jäävät siis usein kuulematta. Haluan kuitenkin luottaa siihen, että Jumala siunaa tätäkin työtä, ja halukkaita löytyy jatkossakin olemaan mukana varustamassa alueen luterilaisia kirkkoja uusien työntekijöiden kouluttamisen muodossa.

Kiitos tuestasi – Siunausta elämääsi!

Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.

Jaakob 1:5

Lähetysterveisin,

Virpi

Rukousaiheita

Kiitos perheestä ja ystävistä

Kiitos virkistävästä kesälomasta

Anna viisautta syksyn työtehtäviin

Siunaa Matongonopettajia ja opiskelijoita

Siunaa yhteistyökirkkoani

Kenian evlut kirkkoa sekä työnantajaani Sleytä

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje: https://mediakirjasto.sley.fi/2025/08/virpi-otienon-lahettikirje-elokuu-2025