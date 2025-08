Loman jälkeen

Kirjeitä Heikkilöiltä 31.7.2025

Ihana loma, ihana kotiinpaluu

Moikka ja hyvää heinäkuun viimeistä päivää! Mitä kuuluu? Toivottavasti sun kesääsi on kuulunut iloa, lepoa ja mukavia hetkiä. Heinäkuun myötä me palattiin takaisin töihin ja (vielä silloin) sateinen ja kylmä Suomi vaihtui taas Ugandan lämpöön (vaikka sateet ovatkin täälläkin vielä jatkuneet). Onneksi Suomessa kylmää oli vain sää ja muuten loma oli täynnä ihania ja lämpimiä ihmisiä, pitkiä yöunia, kesäistä ruokaa, häitä ja muita tärkeiden ihmisten tärkeitä hetkiä, joissa tuntui niin hyvältä olla pitkästä aikaa mukana!

Viimeisinä suomipäivinä alkoi jo ikävä omaan Ugandan kotiin nousta pintaan ja paluu tänne onkin tuntunut hyvältä, vaikka rehellisesti sanottuna aikamoisessa tunnemyrskyssä lomalle lähtö, siellä olo ja sieltä paluu menivät. Samaan aikaan on niin suuri siunaus ja vähän myös sydäntä raastava asia, että on koti ja rakkaat ihmiset kahdessa erimaassa. ❤️ Täällä on nyt kuitenkin meidän paikkamme ja tulevaisuutemme toivottavasti vielä pitkään ja se tuntuu hyvältä ja oikealta. Olemme siitä tosi kiitollisia. Tosi etuoikeutettu olo myös siitä, että omassa elämässä on rakkait aihmisiä, joita ikävöidä. Ugandan kotona kaikki oli mennyt hyvin loman aikana ja siitä suuri kiitos kuuluu evankelistallemme Mosekselle, joka huolehti kodista.

Innostavia uutisia haastavassa ajassa

Ensimmäisenä aamuna takaisin kotona Laurin puhelin soi ja Länsi-Niililtä yksi nuoristamme soitti. “Moi! Me ollaan pidetty trauma healing -koulutus jo seitsemälle ihmiselle!” Jos muistat vielä, niin viimeisimpien työtehtävien joukossa ennen lomaa järjestimme Bible based trauma healing -koulutuksen Länsi- Niilin seurakunnissa. Koulutuksesta sai valmiudet ja materiaalit opettaa asiasta myös eteenpäin omissa yhteisöissä ja meidän nuoret eivät olleet turhaa aikailleet, vaan ryhtyivät heti työhön. Olemme niin iloisia ja ylpeä heistä! ❤️

Myös juuri ennen lomalle jäämistä mietimme yhdessä rovastimme kanssa, kuinka voisimme tukea seurakuntalaisiamme nyt, kun pakolaisten elinolot ovat entisestään vaikeutuneet taloudellisen-

ja ruokatuen päättyessä monilta kokonaan. Bweyalen kirkon varastosta kaivettiin esiin 6 vanhaa ja epäkunnossa olevaa ompelukonetta, ne korjattiin, hankittiin tarvittavat välineet ja Betlehemin seurakunnan pastorin Olaan opetuksella aloitettiin ompelukurssi. Kurssin tarkoituksena on opettaa ompelutaitoa niin, että kurssilaiset voivat valmistaa vaatteita itselleen ja lapsilleen sekä ommella ja korjata vaatteita toisille ihmisille tienatakseen pientä palkkiota. Lisäksi he voivat tukea kirkkoa ompelemalla tarvittavia tekstiilejä ja kurssin jälkeen käyttää kirkon ompelukoneita pientä maksua vastaan. Ompelukurssin suunnitelma saatiin valmiiksi lomaa edeltävänä päivänä puolen yön aikaan, kun lentomme Suomeen lähti seuraavana aamuna. Jo lomalla saimme kuvia käynnistyneestä kurssista ja nyt olemme itse nähneet, kuinka kivasti kurssi pyörii!

Innostavaa ja motivoivaa, että saamme varustaa ja opettaa ihmisiä ja sitten meidän viisaat ja taitavat seurakuntalaisemme hoitavat ja toteuttavat.❤️

Rukoillaanhan yhdessä

Rakas lukija, pakolaisten elinolot Ugandassa ovat kiristyneet entisestään mm. pakolaisten heikentyneen tukijärjestelmän, Sudanissa ja Etelä-Sudanissa yhä jatkuvien sotien ja levottomuuksien ja sitä myötä lisääntyneiden pakolaisten sekä ilmastonmuutoksen viljelylle aiheuttamien haasteiden vuoksi. Kuitenkaan kotimaahan palaaminenkaan ei ole hyvä ratkaisu erityisesti turvattomuuden takia. Lisäksi pitkittynyt sota ja levottomuus luovat haasteita koulutusjärjestelmään, terveydenhuoltoon ja muihin peruspalveluihin, joita ihmiset tarvitsevat elääkseen. Rukoilethan kanssamme näiden lähimmäistemme puolesta ja pyydämme, että osallistuisit työhön myös taloudellisesti, jos se on sinulle mahdollista!❤️

Lämpimin terkuin,

Paula ja Lauri

Rukousaiheita:

Kiitos loman tuomasta levosta.

Kiitos ompelukurssista ja seurakuntalaisista, jotka haluavat auttaa toisia omien vaikeuksiensakin keskellä.

Rauhaa Etelä-Sudaniin ja Sudaniin.

Siunausta ja varjelusta Etelä-Sudanin ja Sudanin kristityille, yhteistyökirkolle sekä lähettikollegoille.

Kiitos kaikesta tuesta työllemme.

Viisautta ja voimia tulevien koulutusten ja muiden työtehtävien valmisteluun.

Tuleva nuorten konferenssi ja sen valmistelut.

Iloa ja rauhaa haastavien aikojen keskellä.

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2025/08/heikkiloiden-lahettikirje-heinakuu-2025