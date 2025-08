Saman auringon alla

Maikki Ochiengin lähettikirje 6/2025

4.8.2025

Evankeliumijuhlaa vietettiin Karkussa kesäkuun lopulla. Juhlassa sain ollamatkaansiunattavana uudelle työkaudelle. Yläpuolella olevassa kuvassa vierelläni onpuolisoni Bob, joka pääsi tänä vuonna osallistumaan juhlille. Hän oli myös siunattavienjoukossa, vaikka hän ei lähetystyöntekijän tehtävässä toimikaan. Bob kuitenkin autteleemonissa käytännön asioissa lähettejä ja näin saamme olla myös tekemässä työtäyhdessä. Bob on palannut jatkamaan Keniaan omaa työtään tennisopettajana. Jokusaattoi nähdä hänestä olleen lehtijutun Satakunnan Kansassa heinäkuussa. Bob kohtaatyössään hyvin monenlaisia ihmisiä. Olemme saaneet käydä yhdessä syömässä sillointällöin hänen eri uskontokunnista tulevien oppilaidensa kanssa. Tapanamme on ollut,että ennen ruokailua Bob on sanonut, että rukoillaan ruokarukous. Samalla mielessäniolen saanut siunata näitä nuoria. Pieniä kohtaamisia.

Virkistystä

Saimme viettää yhdessä kesälomaa. Kiitos rukouksista lomani puolesta. Tuntuu, ettälomalla sain virkistyä, levätä ja tehdä mukavia asioita yhdessä läheisten ja ystävienkanssa. Sain mm. ottaa monet päiväunet riippumatossa, uida järvessä, tehdä pieniämatkoja ja pyöräillä. Keniassa tiimi on myös ollut vuorollaan lomalla, mutta työ onjatkunut. Kuvassa diakoniatyöntekijä Janet pitää raamattutuntia nuorille.

Kotimaankausi

Kotimaankauden kierrokseni jatkuu. Hienoa, jos voimme tavata!

Tässä kalenterini ohjelmaa:

5.8. Hyvinkää

6.8. Säkylä

7.8. Seinäjoki

12.-13.8 Saarijärvi

21.8. Lumijoki

22.-24.8. Kittilä Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat

2.9. Salo

3.9. Loimaa

4.9. Janakkala

Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme. Tukesi mahdollistaa Sleyn tekemän lähetystyön Keniassa.

Siunausta elokuun päiviin!

“Jumala, pidä minusta huoli, sinuun minä turvaan.”

Ps. 16:1

Terveisin,

Maikki

Rukousaiheita

Lapset, jotka sairastavat

Diakoniatyöntekijöiden työ

Orpolapsityön tukemat perheet sekä työtiimi

Credo-ohjelman tytöt ja diakoniatyöntekijä

Kiitetään kaikista Kenian työalueen tukijoista

Seurakuntavierailujen matkat ja kohtaamiset kotimaankauden aikana.

kiitos virkistävästä lomasta

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje: https://mediakirjasto.sley.fi/2025/08/marja-ochiengin-lahettikirje-elokuu-2025