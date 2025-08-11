  • Lähetystyö

Missiocooper 2025 tulee!

11.08.2025

 
Kuvassa ovat Sleyn lähetysjohtaja Ville Auvinen, koordinaattorit Ari Lukkarinen, Anu Laine, Pekka Jauhiainen ja Pentti Marttila

Osallistu ja tue!

Tue Sleyn lähetystyötä osallistumalla elokuun Missiocooper -varainkeruujuoksuun! Sleyn lähetysosaston työntekijät: lähetysjohtaja Ville Auvinen, Afrikan ja Euroopan aluekoordinaattori Ari Lukkarinen, lähetysosaston koordinaattori Anu Laine, Viron ja Venäjän aluekoordinaattori Pekka Jauhiainen ja Aasian aluekoordinaattori Pentti Marttila ovat kaikki innokkaita juoksuharrastajia ja ovat päättäneet antaa sinulle mahdollisuuden tukea lähetyötä hauskalla tavalla!

Ville, Ari, Anu, Pekka ja Pentti juoksevat iltapäivällä 14. elokuuta kello 16.30 Sastamalan keskuskentällä Cooperin testin.

Voit tukea Sleyn lähetystyötä valitsemalla juoksijan ja lähtemällä mukaan lahjoittamaan Sleyn lähetystyölle juoksijan tuloksen mukaan joko 1, 2 tai 4 senttiä per juostu metri.

Kellä juoksijalla on kultaisin askel? Se nähdään tämän viikon aikana. Lähde mukaan kesän hauskimpaan tapaan tukea lähetystyötä!

Missiocooper 2025

Maksan lähetykselle juoksijani cooper-tuloksesta(Pakollinen)
Esimerkki: jos valitsemasi henkilö juoksee 2 200 metriä Cooperin testissä ja olet valinnut peruspaketin, lähetetään sinulle tapahtuman jälkeen 22 euron lasku, jonka maksamalla tuet Sleyn lähetystyötä.
Nimi(Pakollinen)

  • Martti Pyykönen

Jaa tämä artikkeli

Avainsanat

Lähetystyö

Lisää artikkeleita: