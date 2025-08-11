-
Lähetystyö
Missiocooper 2025 tulee!
11.08.2025
Osallistu ja tue!
Tue Sleyn lähetystyötä osallistumalla elokuun Missiocooper -varainkeruujuoksuun! Sleyn lähetysosaston työntekijät: lähetysjohtaja Ville Auvinen, Afrikan ja Euroopan aluekoordinaattori Ari Lukkarinen, lähetysosaston koordinaattori Anu Laine, Viron ja Venäjän aluekoordinaattori Pekka Jauhiainen ja Aasian aluekoordinaattori Pentti Marttila ovat kaikki innokkaita juoksuharrastajia ja ovat päättäneet antaa sinulle mahdollisuuden tukea lähetyötä hauskalla tavalla!
Ville, Ari, Anu, Pekka ja Pentti juoksevat iltapäivällä 14. elokuuta kello 16.30 Sastamalan keskuskentällä Cooperin testin.
Voit tukea Sleyn lähetystyötä valitsemalla juoksijan ja lähtemällä mukaan lahjoittamaan Sleyn lähetystyölle juoksijan tuloksen mukaan joko 1, 2 tai 4 senttiä per juostu metri.
Kellä juoksijalla on kultaisin askel? Se nähdään tämän viikon aikana. Lähde mukaan kesän hauskimpaan tapaan tukea lähetystyötä!