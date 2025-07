Päivi ja Hiroaki Yoshimuran lähettikirje 3

28.6. 2025

Terveiset Tokiosta!

Lämpimät terveiset Tokion kuumuudesta. Tähän aikaan vuodesta kuuluisi olla sadekausi, joka julistettiinkin alkaneeksi muutama viikko sitten. Säätyyppi kuitenkin muuttui hiostavan kuumaksi ja sadetta on saatu niukasti. Viikosta toiseen jatkuva yli +30 asteen lämpötila kosteuden kanssa koettelee niin meidän kuin seurakuntalaisten jaksamista. Monenlaisia viilennyskeinoja myydään kaupoissa. Ne tuovat pientä hetkellistä helpotusta. Useat seurakuntalaiset ovat sairastaneet ja väsähtäneet, koska kuumuus yllätti meteologisesti poikkeuksellisella aikaisuudellaan.

Vähäinen sade tuo huolta veden riittävyydestä riisiviljelyksille ja syksyn sadosta. Jos sato jää heikoksi, tämä olisi jo toinen peräkkäinen huono satovuosi ja riisin hinta pysyisi korkeana. Kaksinkertainen hinta on koetellut monien taloutta.

Japanin lähetys 125 vuotta

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 125 vuotta Evankeliumiyhdistyksen aloittamasta lähetystyöstä Japanissa. Japanin työvuosista olemme voineet lukea Sleyn julkaisemista kirjoista, jotka antavat meille kuvaa työn etenemisestä ja eri vaiheista. Vaikka maata ja kansaa ei kovin hyvin tunnettukaan, oli selkeänä työn tavoite viedä evankeliumia japanilaisten keskuuteen. Työ on jatkunut katkeamatta sotavuosia lukuun ottamatta. Monet ovat kuulleet evankeliumin sanaa ja iso joukko on kastettu Jeesuksen opetuslasten joukkoon. On tehty paljon kylvötyötä, jonka satoa emme edes tiedä. Nyt tiedämme, että työ japanilaiset parissa on pitkäjänteistä aikaa vievää. Olisikohan osattu ajatella, että vielä vuonna 2025 lähetystyö japanilaisten parissa on ajankohtaista?

Olemme perheenä olleet tässä historian ketjussa nyt 15 vuotta. Näistä 12 vuotta olemme toimineet Suomi-kirkon vastuukantajina ja työ osaltamme jatkuu. Iloitsemme seurakunnasta, jossa saamme hoitaa seurakuntalaisia sanan ja sakramenttien kautta sekä tavoittaa uusia.

Kastejuhla ja Inkerin luento

Iloitsemme pääsiäisenä Suomi-kirkossa toteutuneesta kastejuhlasta. Herra Akahoshi, josta kirjoitimme edellisessä kirjeessämme, kastettiin ja hänet liitettiin Jumalan perheväkeen. Oli hienoa, että kaste tapahtui juuri pääsiäisenä. Jumalanpalvelukseen oli kokoontunut paljon väkeä todistamaan tapahtumaa ja iloitsemaan Jeesuksen ylösnousemuksen juhlasta.

Jumalanpalveluksen jälkeen juhla jatkui. Akahoshi kertoi omassa todistuspuheessaan tiestään kasteelle. Lapsuudessa hänen kotinsa läheisyydessä oli Luterilainen kirkko. Hän kävi siellä pyhäkoulussa. Opiskeluaikana yhteys kirkkoon jäi. Sitten alkoi työ- ja perhe-elämä. Hän kertoi, että vaikka elämän ulkokuori oli täynnä arkea, kuitenkin sisällä on ollut kaipuuta lapsuuden seurakuntayhteyteen. Lääkärinä hän kohtasi monia haasteita, joiden syvällistä merkitystä joutui miettimään. Siirryttyään sairaalan hallintotehtäviin työyhteisön haasteet ovat tuoneet paljon miettimisaiheita. Hänen mielestään nuo haasteet avasivat tien ”paluun” seurakuntayhteyteen. Mutta miksi juuri Suomi-kirkko?

Ensin hän kävi asuinalueen luterilaisessa kirkossa muutaman vuoden ajan. Mutta hän ei kokenut saavansa vakuuttavia ja selkeitä vastauksia kysymyksiinsä. Hän itse lukee paitsi Raamattua myös kristinuskoa käsittelevää kirjallisuutta. Jotkut kirjat hämmensivät häntä, koska kasteopetuksen alkuvaiheessa hän esitti epäilyksensä evankeliumien Jeesuksen opetusten aitoutta eli suuri osa niistä on alkuseurakunnan keksintö. Hiroakin tehtäväksi tuli vakuuttaa häntä siitä, kuinka kristinusko perustuu apostoliseen uskoon ja tunnustukseen eikä tieteelliseen väittelyyn. Akahoshin epäilyksen tarkoituksena ei ollut loppujen lopuksi kaataa uskon totuus, vaan vahvistaa sitä omakohtaisesti. Häneltä tuli erittäin rohkaiseva kommentti Hiroakin ja Sleyn kannalta: ”Minä löysin ’aitouden (Honmono)’ Suomi-kirkon saarna kokoelmassa sekä Bible Tool Boxsin opetuksessa”.

Hiroaki on pitänyt luentosarjan Inkerin kirkon pappisseminaarissa yllä mainitusta periaatteesta kiinni pitäen, vaikka hänen tehtäväänsä kuuluu tehdä esitys eksegetiikan tieteellisestä metodista. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla yht. 40 tuntia luentoja on pidetty.

Kahvilapäivä

Uusien tavoittamiseksi juhannuksena pidimme kahvilapäivän. Sitä ennen valmistelimme päivää muutamien vapaaehtoisten kanssa. Valmisteluihin tuli mukaan käsityöpiirin ei-kristittyjä osallistujia. Päivien aikana syntyi hyviä keskusteluja. Erityisesti erään jo yli vuoden Suomi-kirkon piireissä käyneen äidin kanssa. Olimme kirkkosalissa ja katselimme alttarin ristiä. ”Joskus ristin yläpuolella näkee kirjoituksen INRI. Mitä se tarkoittaa?”, äiti kysyi. Kerroin, että se tulee sanoista Jeesus nasaretilainen juutalaisten kuningas. Yhtäkkiä äiti paljasti, että hänellä on kristitty ystävä, jolta sai Raamatun. Ystävä kehotti häntä lukemaan Jes 42:18–20. Äiti luki sen, mutta ei ymmärtänyt. Luimme kohdan yhdessä ja ymmärsin, kuinka vaikea se on hänelle, koska itsekin jouduin sitä miettimään. Vanhassa Testamentissa Jumala puhuu ja toimii tietyissä historiallisessa tilanteessa. Jumala puhuu meille tämän päivän ihmisille historiallisen puheen ja toiminnan kautta. Jumalanpalveluksen saarnan ja Raamatun opetuksen tehtävä on juuri opettaa näiden merkitystä ja siksi kehotin häntä osallistumaan myös jumalanpalvelukseen. Hetki oli antoisa, mutta odottamattomana hämmentävä, koska äiti itse otti aloitteen aiheesta. Rukoillaan hänelle tietä jumalanpalvelukseen.

Tämän kerran kahvilapäivässä musiikkiosuudesta vastasi kanteleryhmä, joka on ollut usein mukana jouluaaton hartauksissa. Kanteleen hento ääni miellyttää japanilaisia. Tällä kertaa paikalle tuli ennätysmäärä kuulijoita. Mukana oli myös täysin uusia. Eräskin kertoi kulkevansa työmatkalla kirkon ohi ja juuri edellisenä päivänä huomasi mainoksen ilmoitustaululla ja saapui paikalle. Musiikkiohjelma oli hyvin koottu mm. suvivirsi oli mukana. Hiroaki piti hengellisen puheen Johannes kastajasta tien raivaajana. Ihmiset viihtyivät pitkään ja saimme käydä hyviä keskusteluja sekä kutsua heitä uudelleen.

Kahvilapäivät ja piirit keräävät väkeä kirkolle. Vaikka emme näe näiden tilanteiden tuomaa selkeää tulosta, kuitenkin saamme nähdä monen ei-kristityn astuvan kirkon sisäpuolelle ja hän kuulee Raamatun sanaa. Sanan vaikutus kuulijassa jää Jumalan tehtäväksi.

Vierailu vanhainkodissa

Hiroaki on pitänyt muutaman kuukauden välein hartauden vanhainkodissa. Päivi on ollut mukana. Hartauden jälkeen on mahdollisuus jutella vanhusten kanssa. Eräs vanhus on hyvin pirteä. Viimeksi hän kertoi omasta taustastaan. Hän kertoi olevansa kotoisin Yamagan prefektuurista, jossa toimi teeseremonian opettajana. Siellä kaikki tunsivat hänet. Tokioon muuttaessa kukaan ei tiedä hänen taustaansa ja hän on ihan tavallinen yksinäinen ihminen. Vanhuksen äänestä saattoi kuulla haikeutta. Monet vanhukset kokevat yksinäisyyttä, vaikka Japanissa tunnetusti kunnioitetaan ja pidetään hyvää huolta vanhuksista.

Tämä kohtaaminen laittoi miettimään yksinäisyyden teemaa eri näkökulmasta. Vaikka tunnemme yksinäisyyttä, Jumala on lähellämme. Se edellyttää Jumalasuhteen luomista, siinä suhteessa pysymistä ja kasvamista, joka syntyy Raamatun sanaa lukemalla ja sitä kuulemalla. Silloin voi ymmärtää, että Jumala on todellisesti läsnä uskon kautta. Me emme ole täydellisiä ja teemme vastoin Jumalan tahtoa. Jumala ei silti hylkää meitä, vaan kutsuu yhteyteensä, koska on valmistanut pelastustien Jeesuksen ristin kautta. Jokainen ihminen on Hänelle tärkeä ja arvokas. Hän on lähellä meitä jokaista, olemmepa missä päin maailmaa hyvänsä. ” Hän on lähellä sitä, joka huutaa häntä avuksi, sitä, joka vilpittömästi kääntyy hänen puoleensa.” Ps 145: 18

Vielä on muutama työviikko jäljellä ja sitten pääsemme viettämään kesälomaa.

Siunattua ja virkistävää kesäaikaa!

Päivi, Hiroaki ja Essai

Rukousaiheita

•kiitetään kasteesta ja rukoillaan johdatusta hänen elämäänsä kristittynä

•kiitetään kaikista kohtaamisista niin piireissä kuin muissakin tilanteissa

•siunaa tulevan kesän jumalanpalvelukset ja anna voimia vastuunkantajille

•siunaa seurakuntalaisten kesäaika ja heidän terveyttänsä

•johdata jumalanpalvelukseen piiriläisiä ja etsijöitä

•anna viisautta suunnitella syksyn toimintaa

•siunaa lomamme ja anna palautumista sekä virkistystä

•Johannan ja Essain turvallisuuden puolesta

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2025/06/yoshimurien-lahettikirje-kesakuu-2025