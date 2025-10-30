Syysterveiset

Kisumun kehitysvammaiskoulun terveisiä

Lokakuu 2025

Aurinkoiset terveiset Kisumun kehitysvammaiskoululta, Keniasta! Vierailin koululla viime viikolla. Rehtori Rosemary Omondin (Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2025/10/kisumun-kehitysvammaiskoulun-kirje-lokakuu-2025) kanssa keskustelimme koulun tilanteesta ja tulevaisuudesta. Rehtori lähettää jälleen sydämelliset terveisensä ja kiitokset kaikesta tuesta, jota te Kisumun kehitysvammaiskoulun ystävät annatte koululle. Tukenne mahdollistaa edelleen koulun ympärivuorokautisen toiminnan.

Ilmiömäistä kasvua

Kevätkirjeessä kerroin lukuvuoden alusta ja siitä, miten koululle on edelleen tullut lisää oppilaita. Kasvu ei jäänyt vain alkuvuoteen. Tällä hetkellä koululla on kirjoilla 220 oppilaista. Heistä 48 saa opetusta peruskoulutasolla, 77 keskiasteella ja 95 esiammatillisessa opetuksessa. Esiammatillinen opetus alkoi virallisesti 2023 ensimmäisten menestyksekkäiden peruskoulutason kokeiden jälkeen, ja nyt sitä kolme vuotta käyneet oppilaat tekevät tämän koulutustason valtakunnalliset loppukokeet, jonka jälkeen heidän kuuluisi jatkaa ammatillisiin opintoihin ja työelämään. Keniassa ei kuitenkaan ole erityisesti kehitysvammaisille suunnattuja ammatillisia opintoja tarjolla.

Hyväntekeväisyystempaus

Edellisessä kirjeessä kerroin myös hyväntekeväisyyskävelystä, joka järjestettiin keväällä tietoisuuden lisäämiseksi sekä keräämään varoja koulubussin hankintaan. Koulun oppilaita, opettajia, hallituksen jäseniä sekä muita asiasta kiinnostuneita käveli monikymmenpäisenä joukkona noin kuuden kilometrin matkan ympäri Kisumun kaupunkia. Osallistuin itsekin tuohon kävelyyn. Kunniavieraaksi oli kenialaiseen tapaan pyydetty eräs poliitikko, joka avauspuheessaan lupailikin rahoitusta bussille. Yhteistyökirkkomme Järvihiippakunnan piispan pitämän alkuhartauden jälkeen pääsimme matkaan. Onneksemme päivä oli pilvinen, ja nesteytyksestä huolehdittiin, joten kävely ei ollut kenellekään aivan ylivoimainen. Matka taittui parissa tunnissa soittokunnan tahdittaessa kävelyä.

Tulevaisuuden näkymiä

Rehtori oli juuri vierailuni aikoihin saanut hyviä uutisia. Maailmanpankki oli päättänyt liittää koulun listalle, jolla olevia oppilaitoksia tuetaan taloudellisesti. Tuon tuen turvin Maailmanpankki haluaa rakennuttaa koululle työpajatiloja. Rehtori oli juuri lähdössä palaveriin asiasta ja uumoili, että rakennustyöt alkaisivat ehkä ensi vuonna. Rukoillaan koulun tulevaisuuden ja tämänkin hankkeen puolesta.

Siunattua syksyä!

Rukousaiheita

Kiitos hyvin sujuneesta lukuvuodesta

Kiitos työhönsä paneutuneesta opettajakunnasta

Siunaa loppukokeita tekeviä oppilaita ja heidän tulevaisuuttaan

Siunaa kaikkia koulun ystäviä ja tukijoita niin Suomessa kuin Keniassakin

Siunaa Sleyn yhteistyökirkkoa Kenian ev.lut kirkkoa

Kiitos rukouksistasi ja tuestasi koululle!

Lähetysterveisin,

Virpi Otieno