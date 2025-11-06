  • Lähetystyö

Tänä iltana suorana: Mitä kuuluu Inkerin kirkkoon, Ville Melanen?

06.11.2025

 

Tänään torstaina kello 18–19 järjestetään Lähetys tutuksi verkossa -ilta Teams-alustalla. Illassa on mukana Siperian rovasti Ville Melanen kertomassa siitä, mitä kuuluu Inkerin kirkkoon. Iltaa isännöi Pekka Jauhiainen. Ilmoittaudu mukaan, saat osallistumislinkin sähköpostiisi.

Ville Melanen toimii Siperian rovastikunnan lääninrovastina ja Inkerin kirkon lähetysosaston lähetyspastorina. Melanen pyrkii myös kouluttamaan Siperian rovastikunnan pastoreita palvelutyöhön. Ville Melanen tekee työtä tänään kotimaasta, Lahdesta käsin. Erilaisten suunnittelu- ja koulutustehtävien lisäksi työhön kuuluu paljon matkustamista sekä Länsi-Inkerin alueella että Pietariin piispanneuvoston kokouksiin.

Ilmoittaudu tästä mukaan!

Seuraavan kerran Lähetys tutuksi verkossa -ilta järjestetään 4.12. klo 18–19 ja silloin Pentti Marttila kertoo terveisiä sisällissodan keskellä elävästä Myanmarin kirkosta, jonka parissa Marttila vieraili syksyllä. Tuohon iltaan olet tervetullut ilmoittautumaan tästä linkistä.

  • Martti Pyykönen

Jaa tämä artikkeli

Avainsanat

Lähetystyö

Lisää artikkeleita: