Tulkoon Sinun valtakuntasi

Liisa Rossin lähettikirje 7/2025

19.9.2025

Syksyinen tervehdys Tartosta! Syyskausi on alkanut täydellä teholla. Myös viilenevät ja harmaantuvat päivät ja pimenevät illat muistuttavat siitä, että on siirrytty syksyyn. Mutta ennen kuin menen syksyn työkuulumisiin, kurkataan hetkeksi kesän viimeiseen työreissuun.

Kingdome come

Kuten edellisessä kirjeessä kerroinkin, elokuun puolivälissä viiden hengen Viron opiskelijatyön edustus matkasi Latviaan IFES:n (International Fellowship of Evangelical Students) Euroopan opiskelijafestivaalille. Vajaaksi viikoksi Jelgavaan kokoontui noin 500 opiskelijaa ja opiskelijatyöntekijää yli 30 eri maasta. Isoimpiin Saksan, Unkarin ja Itävallan ryhmiin verrattuna viron joukkomme oli toki pieni mutta kuitenkin suhteellisen iso edustus pienestä opiskelijajärjestöstä – ja suurempi kuin vaikkapa Pohjoismaiden, joista ei ollut osallistujia lainkaan. Oli hienoa seurata paikan päällä ja kuulla jälkikäteen, mitä opiskelijamme kokivat, oppivat ja saivat mukaansa. Lähes päivittäin kokoontuvat pienryhmät oli jaettu maittain, joten pääsimme käymään myös niissä hyviä ja syvällisiä keskusteluja, mikä onnistui paremmin viroksi jo tutulla porukalla kuin englanniksi vieraiden ihmisten kanssa.

Vaikka noin pitkä tapahtuma oli myös raskas, tuntui eri puolilta Eurooppaa ja vähän kauempaakin tulleiden kristittyjen yhteys virkistävältä, ja puheista tarttui itsellekin mukaan hengellistä evästä ja työssä hyödynnettäviä vinkkejä. Kotiin tuomisina oli siis muutakin kuin lähtöpäivänä iskenyt flunssa ja sitkeästi päässä soiva latviankielisen ylistyslaulun pätkä.

Johtaja vaihtui

Elokuun viimeiseksi päiväksi flunssa onneksi jo hellitti, sillä silloin vietettiin kiitosjuhlaa Lähetyskeskuksen johtajan Leevi Reinarun eläkkeellesiirtymisen kunniaksi. Aivan kokonaan syrjään Leevi ei vielä siirtynyt, vaan syksyn ajan tukee ja perehdyttää uutta johtajaa, joksi valittiin Esa Luukkala. Esa on suomalainen, lähetyslapsena Taiwanilla asunut, opiskellut ja työskennellyt Norjassa ja nyt jo pitkään kirkkoherrana Etelä-Virossa. Ison työkokonaisuuden omaksuminen ottaa aikansa, mutta uskon, että saamme Esasta hyvän johtajan. Nyt syksyllä jatkuu myös Lähetyskeskuksen vision työstäminen. Tavoitteena on selkeämpi kokonaiskuva yhteisestä visiosta ja jokaisen työntekijän roolista siinä.

Aktio saapuu

Huomenna Tarttoon saapuu Evankelisten Opiskelijoiden aktio. Tämän neljän hengen tiimin kanssa vietimme syyskuun ensimmäisen Karkussa, kun kävimme Vimparin Kirsin kanssa heitä kouluttamassa ja valmistamassa tulevaan. Vaikuttaa siltä, että saamme aktioon hienon, innokkaan ja monipuolisesti lahjakkaan porukan. Aktioviikon pääpaino tulee olemaan opiskelijatyössä, sillä maanantaina alkavat Tarton syksyn Opiskelijapäivät. Keskiviikkoiltana on EEÜÜ:n tavoittava tapahtuma ”Takaisin todellisen rakkauden luo”, ja sinne aktiolaiset saavat olla kutsumassa ja myös käytännön hommissa auttamassa. Pari nykyistä opiskelijailtojen aktiiviosallistujaa löysi mukaan juuri tällaisen tapahtuman kautta. Rukoilemme, että saamme jälleen nähdä Jumalan valtakunnan leviämistä edes yhden ihmisen verran.

Taloudesta

Kuten yltä näet, renkaani vapaaehtoinen kannatus kulkee lähes tavoiteluvuissa eikä kovin suurta lisäystä tarvita, jotta päästään taas tavoitteeseen. Suuri kiitos siitä!

Pysytään Jeesuksessa

Johanneksen evankeliumin 15. luvun alku on viime viikkoina tullut usein vastaan. Haluaisin tänään jättää siitä teille yhden jakeen: “Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään.” Joh. 15:5

Jumalan valtakunnassa me teemme paljon ja meidät on kutsuttukin tekemään. Tärkeintä kuitenkin on, että pysymme Jeesuksessa ja kuulemme Häntä. Vain silloin voimme myös kantaa hedelmää.

Rukousaiheita

EO:n aktio 20.-27.9. ja Opiskelijapäivien tapahtuma 24.9.

Lähetyskeskuksen uusi johtaja Esa Luukkala ja vision muovaaminen

Syksyn raamattutunnit ja muut koulutukset

Lootuse aeg -evankelioimistapahtuma 18.-19.10.

Voimia työntäyteiseen syksyyn

Maata Näkyviss -festarireissun järjestelyt

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje kuvineen löytyy Mediakirjastosta.