Jälleennäkemisiä

Maikki Ochiengin lähettikirje 8-2025

1.10.2025

Terveiset jälleen Keniasta. Elokuun kolmantena lauantaina järjestettiin vuotuinen orpoprojektin alumnitapaaminen. Alumneiksi kutsumme heitä, jotka ovat valmistuneet ammattiin orpoprojektin tukemana. Tämä oli nyt neljäs alumnitapaaminen ja monelle odotettu vuotuinen tapahtuma. Järjestelyvastuussa oli yhdessä työtiimimme kanssa alumneja, jotka olivat ilmoittautuneet vapaaehtoiseksi. On hienoa seurata nykyään vierestä, miten tämän tapahtuman järjestelyt etenevät. Minä sain ottaa avustajan roolia taustalla ja itse tapahtumapäivänä olinkin osan ajasta keittiössä kuorimassa perunoita ja porkkanoita tai kattamassa välipalapöytää ja ruokapöytää, tarjoilemassa ruokaa ja näin olin mahdollistamassa osaltani sitä, että alumnit itse saivat osallistua tapaamiseen. Alumnit huolehtivat ohjelmasta ja juontamisesta. Paikalle oli tullut tänäkin vuonna mukavasti väkeä, hieman vähemmän kuin viime vuonna, mutta enemmän kuin ensimmäisellä kerralla. Kauimmaisen matkan taisi tehdä eräs nuori, joka matkusti Mombasan rannikolta Kisumuun. Hän teki matkaa kokonaisen päivän linja-autolla. Tämän nuoren olin tavannut viimeksi 11 vuotta sitten. Alumnit ovat muuttaneet työn perässä pitkin Keniaa ja sieltä sitten saapuivat tapaamiseen. Juhlapäivä päättyi kenialaiseen kakkuseremoniaan. Hienon kakun oli jälleen kerran leiponut yksi alumneista.

Joulupostit

Valitettavasti olen joutunut toteamaan, että postin kulku Keniaan on melko haasteellista. Kaikkia lähetyksiä ei tule ollenkaan perille ja tullissa menee paljon aikaa ja rahaa, jotta perille tulleet lähetykset saa tullista pois. Tämän vuoksi tänä vuonna lapsille voi lokakuun alkupäivinä lähettää ainoastaan joulukortin ja kirjeen sisälle laittaa halutessaan vaikka kynän. Muunlaiset lähetykset jäävät tulliin tai jo välille matkalla Keniaan. Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme. Tukesi mahdollistaa Sleyn tekemän lähetystyön Keniassa. Siunausta lokakuun päiviin!

Rukousaiheita

Kiitetään onnistuneesta alumnitapaamisesta

Diakoniatyöntekijöiden työ

Orpolapsityön tukemat perheet sekä työtiimi

Credo-ohjelman tytöt ja diakoniatyöntekijä

Kiitetään kaikista Kenian työalueen tukijoista

Lukion loppukokeisiin valmistautuvat nuoret

Terveys ja varjelus liikenteessä

Kiitos rukouksistasi!

Terveisin,

Maikki