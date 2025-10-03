Juhlahumua

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 8/2025

2.10.2025

Terveiset Kisumusta! Jälleen on kuukausi hurahtanut ohitse lähes huomaamatta. Pienten sateiden kausi on alkanut. Monesti ukonilma on ohittanut kotipihamme nopeasti, vaikka parin kilometrin päässä sade on saattanut olla rankkaakin. Viime aikoina tosin olemme saaneet rankkasateita omaankin pihaan. Eläinlääkärikin on vieraillut pihassamme, kun vahtikoiramme ovat loukanneet milloin mitäkin tassua juostessaan tonttia ympäri.

Valmistujaisjuhlat

Matongossa Neema Lutheran Collegen valmistujaisjuhlia vietetään aina kerran vuodessa syyskuussa, ja niin nytkin. Samassa juhlassa juhlitaan niin teologisen seminaarin kuin opettajankoulutuslaitoksenkin valmistuneita opiskelijoita. Juhlat noudattelevat yleensä aina samaa kaavaa. Kuorot johdattavat valmistujat sekä opettajakunnan kulkueessa valmistujaisjuhla alueelle, jossa juhlallisuudet aloitetaan lipunnostolla sekä lyhyellä jumalanpalveluksella. Tänä vuonna jumalanpalveluksessa saarnasi Järvihiippakunnan eli Kisumun alueen piispa Titus Okoda. Jumalanpalveluksen jälkeen on vuorossa viihdettä eli kuorojen esityksiä. Virallisesti juhlaan oli tällä kertaa kutsuttu koulujen omien kuorojen lisäksi yksi kuoro, mutta kolme muutakin kuoroa oli saapunut paikalle juhlimaan valmistuvia opiskelijoita, ja kaikille piti tietysti antaa mahdollisuus myös esiintyä. Kuorojen esitysten lomassa esiteltiin niin koulujen henkilökuntaa, johtokunnan jäseniä kuin myös juhlaan kutsuttuja kunniavieraita, ja jokainen sai pitää myös puheenvuoron, toiset lyhyemmän toiset pidemmän. Lopulta oli vuorossa todistusten jako. Juhlan päätti yhteistyökirkkomme arkkipiispan Joseph Ocholan lausuma Herran siunaus.

Vastavalmistuneita opiskelijoita

Sley tukee joidenkin opiskelijoiden opiskelua maksamalla heidän lukukausimaksunsa. Kaksi vuotta sitten kerroin uusista tuettavista opiskelijoista, jotka silloin aloittivat sertifikaattitason opintonsa. Nämä neljä opiskelijaa osoittautuivat erittäin ahkeriksi ja motivoituneiksi opiskelijoiksi, ja nyt oli heidän vuoronsa valmistua ammattiin. Kaksi heistä valmistui evankelistaksi ja kaksi diakoniksi. Toinen diakoniksi valmistunut ei osallistunut juhliin, eikä näin ollen päässyt yhteiskuvaammekaan. Valmistuneista kolme päätti jatkaa opintojaan eteenpäin: evankelistaksi valmistuneet jatkavat opintojaan papiksi ja toinen diakoneista jatkaa diploma-linjalla, joten yhteinen matkamme jatkuu edelleen. Heidän lisäkseen kolme muuta samoilta seuduilta tulevaa opiskelijaa jatkaa opintojaan Sleyn tukemana, joten lisää valmistumisia on luvassa tulevaisuudessakin.

Kohti kokouksia

Alkanut lokakuu tuo normaaliarkeen lisää tehtävää, kun pidämme sekä valmistelevat että varsinaiset kokouksemme päättäen tulevan vuoden toiminta- ja talousarvioista sekä muista tärkeistä asioista Kenian työalueella. Kokouksia varten odotamme myös tukemiemme työmuotojen vastaavia suunnitelmia, joten monen ihmisen työpanosta tarvitaan, jotta suunnitelmat saadaan valmiiksi. Näihin suunnitelmiin ja päätöksiin tarvitsemme edelleen johdatusta ja viisautta. Ilman lähettäjiä ei tätä työtä voisi tehdä, joten tukesi niin rukouksissa kuin taloudellisestikin mahdollistaa työn jatkumisen täällä Keniassa myös ensi vuonna. Kiitos tuestasi – Siunausta elämääsi!

Rukousaiheita

Kiitos perheestä ja ystävistä

Kiitos terveydestä

Anna viisautta ja johdata päätöksenteossa

Varjele liikenteessä

Siunaa valmistuneita opiskelijoita

Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evlut kirkkoa sekä työnantajaani Sleytä

Kiitos rukouksistasi!

Lähetysterveisin,

Virpi