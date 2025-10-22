Japanin internet-lähetystyön ja Bible Toolbox -sivuston terveisiä

Tiina Latva-Rasku

lähettikirje 5/2025

21.10.2025

Japanin seurakuntatyöstä tiedottamista

Työtovereitteni, Yoshimurien palattua Japaniin, Tokion Suomi-kirkon toiminta palautui kaikkeen laajuuteensa. Aloin jälleen tiedottamaan netissä tuon seurakunnan uusia ihmisiä tavoittavista harrastuspiireistä. Niin suomenkielenpiiri kuin käsityö- ja ruokapiirit vetävät näiden asioiden harrastajia ensimmäistä kertaa kristilliseen kirkkoon ja kuulemaan evankeliumia. Jumalanpalveluksissakin on käynyt useita uusia kasvoja. 1.11. pidetään lasten ruokapiiri, jonka puolesta saa myös erityisesti rukoilla. Viime kerralla lasten ruokapiiriin oli tullut paljon lapsia ja heidän vanhempiaan. Flanellojen avulla kerrottu Raamatun kertomus ja lasten virsi tuovat heille evankeliumia Jeesuksesta.

Bible Toolbox uudella kielellä!

Bible Toolbox-sivustoon on avautunut kymmenes kieli: persian kieli eli farsi! Olen yrittänyt vuosien varrella useiden mahdollisten kääntäjien kanssa saada Bible Toolboxin opetustekstejä käännätettyä tälle kielelle, mutta nyt löytyi viimein sellainen henkilö, jonka kanssa tämä toteutuu. Hän on luterilainen kristitty, jolla on rohkeus, tahto ja taito tehdä erinomaisia käännöksiä. Joissain persiankielisissä maissa tällaisten kristillisten tekstien kääntämisestä voi joutua vakaviin vaikeuksiin. Kun vein “Vastauksia elämän suuriin kysymyksiin” – eli 51 kysymystä ja lyhyttä vastausta usein kysyttyihin kysymyksiin kristinuskosta – persian kielellä Bible Toolbox-sivustolle, se tuntui juhlahetkeltä.

Persiaa puhutaan mm. Iranissa, Afganistanissa (siellä nimellä dari) ja Tadžikistanissa. Se on arabian jälkeen muslimimaailman toiseksi puhutuin kieli, jolla on arviolta 52,8 miljoonaa äidinkielistä puhujaa. Lisäksi persiaa puhuu toisena kielenä arviolta 50 miljoonaa ihmistä. Arabiaksikin Bible Toolboxissa on paljon opetuksia.

Lähettitoverini, pastori Pasi Palmu tekee lähetystyötä Saksan Hampurissa persiankielisten maahanmuuttajien parissa. Saksassa on viime aikoina kääntynyt suuri joukko maahanmuuttajia kristityiksi. He ovat innostuneet evankeliumista, mutta ottavat aivan ensi askeleita Jeesuksen seurassa. Pasi Palmun tehtävä on opettaa heille Raamattua ja uskonoppia, jotta he puolestaan voisivat auttaa omiaan Vapahtajan luo. Bible Toolbox saa palvella yhtenä välineenä tässä.

Viroksi olen lisännyt viimeksi Bible Toolboxiin selitykset Luukkaan evankeliumiin ja 2. Tessalonikalaiskirjeeseen ja opetuksen teemasta “Tärkein lahja, minkä voi lapselle antaa”. Nämä kaikki käänsi Urmas Oras, joka eläkkeelle siirryttyään haluaa näin edelleen palvella evankeliumin jakamisessa.

Ilmestyskirjan selitys

Käänsin Jari Rankisen kirjoittaman Ilmestyskirjan luku-luvulta selityksen englanniksi ja vein sen Bible Toolbox-sivustolle. Kun jaoin linkkiä siihen sosiaalisessa mediassa, eräs luterilainen mies Ruandasta heti vastasi ja kertoi toivoneensa voida oppia Ilmestyskirjasta. Hän pyysi esirukousta, että hän oppisi lisää Jumalan Sanasta ja saisi siitä siunauksen. Hän myös lähetti terveisiä uskonveljille ja -sisarille täällä, joten välitän tässä hänen terveisensä teille.

Tämä Ilmestyskirjan selityksen kääntäminen oli itsellenikin uskonelämää vahvistava ja virkistävä kokemus. Suosittelen lämpimästi lukemaan Bible Toolboxista Ilmestyskirjan selityksen, vaikkapa niin, että yksi luku päivässä Ilmestyskirjaa ja sen selitys. Ilmestyskirjan lukemiseen ja sen opetusten huomioon ottamiseen kannustaa siihen liittyvä “autuaaksi julistus”: Jeesus sanoi: ”Minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa varteen tämän kirjan ennussanat.” (Ilm. 22:7)

Kun eteemme tulee monenlaisia hankaluuksia ja pimeyttä, on ihana muistaa, että meillä on varma toivo Jeesuksessa, että pääsemme kerran Jumalan luo kirkkauteen. Siitä saa iloita, vaikka ahdingonkin aikana.

Siunausta, iloa, voimia!

Esirukouksesta ja kaikesta tuesta kiittäen

Tiina

Aiemmat lähettikirjeet löytyvät sivustolta: www.latva-rasku.fi