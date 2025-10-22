Lähetysterveisiä lapsilta lapsille

Tervitused eli terveisiä

lähetystyöntekijältä Virosta!

Kirsi Vimpari on ollut lähetystyössä Virossa yli 10 vuotta. Kirsin lempiasioita lähetystyössä on pitää pyhäkoulua lapsille. Kirsi asuu kadun varrella, jonka nimi on Herne. Se on Tartossa, Etelä-Virossa.

Kirsi käy säännöllisesti pitämässä pyhäkoulua Kambjan seurakunnassa. Siellä on tosi vanha kirkko! Sen rakentaminen on aloitettu jo 1300-luvulla. Sinne mahtuisi istumaan noin 600 ihmistä, mutta yleensä sunnuntaisin jumalanpalveluksessa käy noin 15 aikuista.

Pyhäkoulu meillä on kerran kuussa, jumalanpalveluksen aikana. Ja ihan koko jumalanpalveluksen, ei vain saarnan! Lapset jo tietävätkin, mitä pyhäkoulussa tapahtuu. Ensin jutellaan, että mitä meille oikein kuuluu ja mitä erityistä on ehkä tapahtunut. Sitten sytytetään kynttilä ja pidetään alkurukous. Joka kerran me pyydämme, että Taivaan Isä antaisi meille hyvän pyhäkoulun, opettaisi meitä ja pitäisi meistä hyvää huolta.

Sitten selvitetään, mikä meillä on aiheena. Kirsi ottaa monesti mukaan jonkun arvoituksen tai salaisen pussukan, josta selviää, mitä tällä kertaa käsitellään. Tänä syksynä ja talvena meillä onkin oikein iso aihe, Isä meidän -rukous. Aloitimme sitä syyskuun pyhäkoulussa. Tämän jälkeen joku pyhäkouluopettajista kertoo aiheesta. Meillä on Kambjan pyhäkoulussa myös kaksi muuta pyhäkouluopea, Moonika ja Mirjam. Usein meitä on paikalla kolme aikuista ja 8-10 lasta. Ja totta kai sitten myös askarrellaan, piirretään tai väritetään! Ja välillä myös leikitään kivoja leikkejä

Seuraavaksi kuullostellaan, joko kirkkosalissa on ehtoollisen vuoro. Lähdemme kirkkosaliin ja alttarille yhdessä, lapset menevät joko omien vanhempien tai pyhäkouluopen mukana. Polvistumme alttarikaiteelle ehtoolliselle ja lapset Andrus-pappi siunaa. Tämän jälkeen palaamme parvelle meidän omaan pyhäkouluhuoneeseen, ja on aika siivota askartelujäljet ja pitää yhdessä loppurukous. Aina rukoillaan myös Isä meidän -rukous! Moni lapsista onkin oppinut sen pyhäkoulussa. Ja samalla siunaamme myös meidän yhteisen välipalan. Sen vuoro onkin aivan lopuksi.

Tähän loppuu tällä kertaa Viestejä Virosta -kirje. Ole õnnistatud ja hoitud! Se tarkoittaa, että ole siunattu ja Jumalan hyvässä hoidossa.

Terveisin

Kirsi

Ps. Alkuperäinen kirje kuvineen ja tehtävineen löytyy täältä: https://mediakirjasto.sley.fi/2025/10/lasten-lahettikirje-lokakuu-2025