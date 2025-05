Katekismuksia ja kenkiä

Maikki Ochiengin lähettikirje 5/2025

5.5.2025

Orpolapsityön tiimi on saanut päätökseen huhtikuun kenttäkierroksen. He kiersivät kahden viikon aikana tapaamassa orpolapsityön tuen piirissä olevat lapset ja heidän huoltajansa yhteisissä tapaamisessa alueittain. Tapaamiset aloitettiin tuttuun tapaan alkuhartaudella. Kokoontumisten aikana peruskoululaisille jaettiin uudet koulukengät. Huoltajille oli lähetetty etukäteen rahaa uuden koulupuvun hankkimista varten ja samalla sitten katsottiin, että tämä raha oli käytetty lapsen koulupuvun hankintaan. Tapaamisen aikana perheille saatiin jakaa taas kristillisiä kirjoja monella kielellä. Kirjat saatiin tänäkin vuonna lahjoituksena Lutheran heritage foundationin kautta.

Uusi lukukausi

Lasten loma on ohitse ja he ovat palanneet takaisin kouluun. Tammikuussa alkanut kouluvuosi jakautuu kolmeen lukukauteen, joista meneillään on nyt toinen lukukausi. Orpotyöntoimiston Georgina on ollut kiireinen valmistellessaan lukukauden koulumaksutnettipankkijärjestelmään, josta sitten orpotyönjohtaja Molly ja minä käymme ne hyväksymässä. Maksutosite toimitetaan koulujen taloustoimistoihin ja näin lapset saavat käydä koulua, ilman että heidät lähetettäisiin kotiin maksamattomien koulumaksujenvuoksi.

Kotimaankausi

Kotimaankauden kierrokseni jatkuu. Hienoa, jos

voimme tavata! Tässä kalenterini ohjelmaa:

5.5.Turku Katariinan seurakunta,

6.5. Rauma Lappi tl.

7.5. Kerava

8.5. Ulvila

12.-14.5. Savonlinna

19.5. Tapiola

20.5. Kirkkonummi

21.5. Jyväskylä

22.5 Korpilahti

26.5. Riihimäki

27.5. Forssa,

2.-4.6. Iisalmi

4.6. Juuka

8.6. Lahti Launeen seurakunta

9.-10.6. Sastamala

12.6. Mynämäki,

17.-18.6. Äänekoski

25.6. Forssa.

Löydät seurakuntien ilmoituksista tarkemman ohjelman.

Evankeliumijuhlat järjestetään Karkussa 27.-29.6(www.evankeliumijuhla.fi/). Toivottavasti tavataan myös siellä.

Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme. Tukesi mahdollistaa Sleyn tekemän lähetystyön Keniassa.

Siunausta kevät- ja kesäpäiviin!

Terveisin,

Maikki

Rukousaiheita

Uuden lukukauden koulunkäynti

Lapset, jotka sairastavat

Diakoniatyöntekijöiden työ

Orpolapsityön tukemat perheet sekä työtiimi

Credo-ohjelman tytöt ja diakoniatyöntekijä

Kiitetään kaikista Kenian työalueen tukijoista

Seurakuntavierailujen matkat ja kohtaamiset kotimaankauden aikana

Heinäkuun loma

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2025/05/maikki-ochiengin-lahettikirje-toukokuu-2025