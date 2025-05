Kesän korvalla

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 5/2025

5.5.2025

Terveiset jälleen Kisumusta! Huhtikuu hurahti ohi nopeasti. Työt Matongossa päättyivät tällä erää kokeiden tarkistukseen. Pääsiäisen aikaan sain pidettyä lomaa, joka kului mukavissa merkeissä. Piipahdin myös Nairobissa ja osallistuin luterilaista kirjallisuutta kääntävän Lutheran Heritage Foundationin Afrikan osaston 25-vuotisjuhliin. Monenlaista siis, ja nyt onkin aika kirjoitella kevään viimeinen kirje ennen kesätaukoa.

Oppia ikä kaikki

Olen aina välillä opiskellut aikuiskasvatustieteitä Turun avoimessa yliopistossa, ja tähän keväälle otin taas yhden opintojakson aiheella Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen. Opinnot alkoivat maaliskuun lopulla. Ilmoittautumisen jälkeen selvisi, että opintojakson tehtävänä oli laatia koulutussuunnitelma jostain itseä kiinnostavasta aiheesta. Aiheen miettiminen aiheutti jonkin verran päänvaivaa, mutta lopulta löytyi sopiva aihe, jota olen nyt työstänyt koulutussuunnitelmamuotoon. Tarkoitus on, että tätä koulutussuunnitelmaa voisi hyödyntää Matongossa myöhemmin diakoniaopiskelijoiden koulutuksessa. Opetussuunnitelmien suunnittelu ei varsinaisesti kuulu työnkuvaani, mutta oppituntien sisältöjen suunnittelu opetussuunnitelmien pohjalta on sitäkin tutumpaa. Yhtä kaikki, uuden oppiminen ja soveltaminen käytäntöön on aina mielekästä ja eteenpäin vievää, joten on ollut mukava perehtyä tähänkin osa-alueeseen vähän paremmin.

Evankeliumijuhlille

Viime kirjeessäni kerroin Sleyn kevätkeräyksestä ja mainitsin, että kesän Evankeliumijuhlien ohjelma on julkaistu. Tänä vuonna Karkun Evankelisella Opistolla juhlitaan otsikolla Sinua odotetaan. Evankeliumijuhlat tarvitsevat myös paljon talkoolaisia. Osa tehtävistä on jaettu suoraan Sleyn eri messuyhteisöjen vastuulle, mutta monenlaisia talkootehtäviä on jaossa myös Evankeliumijuhlien nettisivuilla. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Safarille Keniaan

Näin kevään viimeisessä kirjeessä on paikallaan luoda katsetta myös tulevaan. Sley järjestää ryhmämatkan Keniaan lokakuussa. Matkalle otetaan viisitoista nopeinta ilmoittautujaa, ja ilmoittautuminen on jo käynnissä. Olisiko sinulla mahdollisuus lähteä tälle matkalle? Matkan ohjelmaan voit tutustua tarkemmin netissä. Kuulumiset täältä Keniasta jatkuvat taas syksyllä. Haluan toivottaa sinulle virkistävää kesää Jumalan hyvässä hoidossa.

Kiitos tuestasi – Siunausta elämääsi!

Lähetysterveisin,

Virpi

Rukousaiheita

Kiitos perheestä ja ystävistä

Kiitos virkistävästä lomasta

Anna viisautta opintoihin

Siunaa tuleva kesäloma

Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evlut kirkkoa sekä työnantajaani Sleytä

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2025/04/virpi-otienon-lahettikirje-huhtikuu-2025