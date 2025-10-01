Kiitos Jeesus nuorista

Kirjeitä Heikkilöiltä 7/2025

30.9.2025

“Nyt väsyttää.” Sanoi Lamwaka, meidän nuorten konferenssimme järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, konferenssiviikon sunnuntai-iltana. Ei ihme! Tämä nuori nainen oli aloittanut työskentelyn konferenssin eteen jo ennen itse tapahtumaa suunnitellen ruokailuja, käyden ostoksilla ja hoitaen kommunikaatiota monien osapuolten välillä. Viikon aikana kaikki toimi hyvin ja lopuksi käteeni lyötiin esimerkillinen raportti toimikunnan toimista ja rahojen käytöstä. Ei siis ihme, että väsytti. Olemme valtavan kiitollisia järjestelytoimikunnan nuorille (Lamwaka, Ochira, Emmanuel, Abigail, Okete & Pitia ) <3 , jotka pistivät itsensä likoon ja auttoivat meitä valtavasti konferenssin järjestelyissä.

Yhteistyökirkkomme tulevaisuus on niin hyvissä käsissä näiden nuorten kanssa. Konferenssi nuorille johtajille kolmesta rovastikunnasta kokoontui syyskuun ensimmäisellä viikolla Bweyaleen.

Opiskelimme yhdessä mm. uskon peruspalasia, kristillistä johtamista, raamattupiirien vetämistä, voimavaralähtöistä yhteisöjen kehittämistä ja nuorten toiminnan järjestämistä. Kaikessa kävimme teoriaa sekä käytännön harjoituksia ja nuorten into, aktiivisuus ja luovuus oli meillekin innostavaa. Viimeisenä päivänä kävimme läpi sitä, miten hyödyntää oppimaamme kotipaikkakunnillamme sekä suunnittelimme kirkon nuorisotyön tulevaisuutta.

Palaute viikosta oli erinomainen ja vastaavaa toivottiin paljon lisää ja vielä suuremmalle osallistujamäärälle.

Nuorisotyön tärkeydestä

Kävimme koskettavan keskustelun Lamwakan kanssa. Hän kertoi, että oli pitkään rukoillut työntekijää nuorisotyöhön. Jotain, joka olisi erityisesti nuoria varten. Kun hän kuuli, että Laurin työnkuvasta valtaosa on nimenomaan nuorisotyön kehittämistä, hän koki, että rukoukseen oli vastattu. Oli niin rohkaisevaa (ja heti tuli myös paineita…) kuulla ja myös saada tehdä tätä työtä. <3

Nuortemme elämä ei ole helppoa. Sota ja levottomuudet ovat jatkuneet läpi heidän elämänsä. Kuitenkin he haluavat rakentaa kirkkoaan, yhteisöjään ja myös omaa kotimaataan. Tulevaisuuteen katsominen ei ole itsestäänselvyys silloin, kun jokapäiväisistä perustarpeistakin ja turvallisuudesta on pula. Olemme ylpeitä näistä nuorista ja haluamme varustaa heitä tulevaan.

Nuorten johtajat ovat nuorten keskuudesta valittuja vanhempia nuoria, jotka johtavat nuorten toimintaa seurakunnissaan. Usein tämä toiminta pitää sisällään kuoroharjoitukset, raamattupiirin sekä nuorten vastuulle annetut kirkkorakennuksen ylläpitotehtävät.

Tavallaan lähes kaikki seurakunnan toiminta on nuorten toimintaa, sillä valtaosa jäsenistä on nuoria, eikä nuorten toiminta ole eriytynyt muusta seurakunnan toiminnasta, kuten sunnuntaijumalanpalveluksesta, mikä on hieno asia! Toisaalta vielä on paljon käyttämätöntä potentiaalia, eikä kaikkia mahdollisuuksia nuorten kristilliseen kasvatukseen ole osattu ottaa käyttöön, koska ajatus nuorisotyöstä on erilainen kuin meillä Suomessa.

Tätä varten yhteistyökirkko on toivonut nuorisotyön kehittämistä Laurilta, jotta osaaminen ja kokemus, jota on karttunut Suomesta voisi tulla tukemaan hyviä asioita, joita täällä jo tehdään.

Viime kirjeessä pyysimme apuasi nuorten konferenssin tueksi. Iloksemme huomasimme, että tukirenkaaseemme tullut tuki syyskuussa oli suurempi kuin missään kuussa koskaan aiemmin! ❤️

Kiitos sinulle, että teet tätä työtä kanssamme. Tuntuu tosi vaikealta pyytää rahaa (onko se sitten suomalaisuutta vai mitä?), mutta sitä tässä työssä kuitenkin tarvitaan. Se, että koet työn rahojesi arvoiseksi, on meille suuri rohkaisu ja kannustus. Emme pidä sitä itsestään selvänä ja teemme parhaamme, että olemme tukesi arvoisia.

Iloitsemme siitä, että emme tee tätä työtä yksin, vaan kanssasi ja ennen kaikkea Kaikkivaltiaan Jumalan kanssa! Hänelle kuuluukin suurin kiitos kaikesta siitä hyvästä, mitä elämissämme on.

Lämmin kiitos yhteisestä työstä ja siunausta syksyysi!

Rukousaiheita:

Kiitos onnistuneesta nuorten konferenssista!

Rauhaa Etelä-Sudaniin ja Sudaniin.

Siunausta ja varjelusta Etelä-Sudanin ja Sudanin kristityille, yhteistyökirkolle sekä lähettikollegoille.

Terveyttä seurakuntalaisille ja erityisesti varjelusta malarialta.

Kiitos kaikesta tuesta työllemme.

Viisautta lokakuun tärkeisiin kokouksiin.

Viisautta ja voimia työtehtävien hoitamiseen parhaalla mahdollisella tavalla

Paula ja Lauri