Kohti tulevaa

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 9/2025

3.11.2025

Terveiset Kisumusta! Mennyt kuukausi on ollut varsin työntäyteinen. Lokakuussa on tavanomaisesti aina kaksi kansallista vapaapäivää, jotka tällä kertaa osuivat arkipäiviin vähentäen työpäiviä. Loppukuusta kuukauden kuitteja järjestäessä kävi myös selväksi, että monenlaista hanketta on ollut meneillään.

Suunnitelmat valmiiksi

Seuraavan vuoden toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden pohdinta on ollut taloudenhoitajan roolissani käynnissä jo jonkun aikaa, mutta nyt lokakuussa kaikki kulminoitui, kun yhdessä lähettikolleegani kanssa esivalmistelimme sekä työalueen hallinnollisten kulujen talousarvion että avustuskohteidemme suunnitelmat ja talousarviot. Näitä viimeistelimme sitten yhdessä lähetysjohtajamme Ville Auvisen kanssa, joka saapui kokoukseemme tänne Kisumun lähelle. Myöhemmin suunnitelmat menevät vielä Sleyn hallituksen hyväksyttäväksi. Kokouksen jälkeiset paperihommat veivät vielä oman aikansa ennen kuin tavanomaisempi arki palasi työpöydän ääreen.

Oppositiojohtajan kuolema

Merkittävän huomion kenialaisten elämässä vie lokakuun puolivälissä oppositiojohtaja Raila Odingan kuolema. Hän oli vuosikymmeniä yksi näkyvimmistä henkilöistä Kenian politiikassa, ja hänen elämäntyönsä täytti tv-kanavat useiksi päiviksi heti kuoleman tultua tietoon. Presidentti julisti seitsemän päivän kansallisen suruajan, jonka aikana Odingan hautajaisia ja niitä edeltäviä seremonioita vietettiin neljän päivän ajan. Presidentti myönsi hänelle lisäksi valtiolliset hautajaiset, mikä on epätavallista muiden kuin entisten presidenttien kohdalla. Valtiollinen hautajaispäivä julistettiin myös kansalliseksi vapaapäiväksi. 80-vuotiaana kuollut Odinga oli erityisesti länsikenialaisten oma johtaja, joten Kisumun alueella seremonioita seurattiin ahkerasti sekä kodeissa että yleisille paikoille pystytettyjen valkokankaiden välityksellä. Hänen ruumiinsa oli myös nähtävillä kisumulaisella urheilustadionilla, jonne kerääntyikin arviolta viisikymmentä tuhatta kenialaista jättämään hyvästit rakastetulle johtajalleen. Odingan kuolema jätti ison aukon Kenian poliittiselle kentälle, ja sen myötä tulevaisuuden poliittinen tilanne on arvaamaton. Rukoillaan hänen perheensä puolesta surun keskellä sekä laajemmin Kenian ja kenialaisten puolesta tässä uudessa tilanteessa.

Syyskeräys nuorisotyölle

Sleyn syyskeräys pyörähti käyntiin syyskuussa. Tällä kertaa kerätään varoja nuorisotyölle. Keräystekstissä sanotaan: “Nuori tarvitsee elämäänsä toivoa, turvaa ja rakkautta. Näitä rakennuspalikoita Sleyn nuorisotyö tarjoaa ympäri Suomen sadoille nuorille viikoittain nuortenilloissa ja tuhansille leireillä ja tapahtumissa. Sleyn nuorisotyön keskiössä on evankeliumi Jeesuksesta, kuoleman voittajasta – Toivo, joka tuo turvaa yli pelon, väkivallan ja yksinäisyyden.” Samaa toivoa, turvaa ja rakkautta toivon sinunkin elämääsi!

Kiitos tuestasi – Siunausta elämääsi!

Ne, jotka kysyvät tahtoasi, iloitkoot ja riemuitkoot sinusta.”

Psalmi 40:17

Rukousaiheita