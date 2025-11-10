Laki ja evankeliumi

Ken Takakin lähettikirje 4/2025

Uskonpuhdistuksen muistopäivänä 31.10.2025

Käännöstyö

Tänä syksynä olen jatkanut Sleyn pastori Pasi Hujasen Matteuksen evankeliumin luentojen japaninkielisen käännökseni hiomista. Raamatun tekstikohtien tarkistus vie aikaansa. Käytössä olevien Raamatun japaninkielisen ja suomenkielisen käännöksen välillä on jakeiden numeroinnissa eroja johtuen niiden pohjatekstien erosta. Pasin selkeään opetukseen lisäilen japanilaisia lukijjoita ajatellen hiukan selityksiä ja Raamatun kohtia. Pyrin siihen, että tämä käännösprojekti valmistuisi tänä vuonna. Lainaan alle Pasin opetuksesta pari esimerkkiä.

– ”Vaikka kukaan meistä – ei parhainkaan kirkon opettajista – voi noudattaa koko Jumalan lakia, silti ei voi eikä saa ryhtyä opettamaan, että lain voi hylätä koska sitä ei kuitenkaan voi kokonaan täyttää (Matt. 5:19). Tänä aikana usein vedotaan siihen, ettei pappikaan ole synnitön eikä hän siksi voi vaatia ihmisiltä Jumalan lain noudattamista koska hän ei itsekään sitä kaikilta osin noudata. Jeesus sanoo, että on sitä parempi, mitä paremmin kirkon opettajatelävät Jumalan lain mukaan, mutta huonoinkaan vaellus ei voi tehdä turhaksi Jumalan lakia.

Ei Jumalan lain arvo ole kiinni siitä, noudatetaanko sitä vai ei, vaan siitä, kuka sen on antanut.”

– ” ”Olkaa täydellisiä” (Matt. 5:48) ei merkitse synnittömyyttä, virheettömyyttä lain edessä, vaan pikemmin sitä, että annamme Jumalan Hengen johdattaa itseämme kaikessa. Emme etsi omaa etuamme tai hyvää, vaan Jumalan tahtoa ja hänen valtakuntansa hyvää.”

Esirukouspyyntö terveyteni puolesta

Minulla on ollut viime keväästä lähtien outoja väsymyksiä, kipuja, huimauksia ja hengästymistä. Kävin elokuussa työterveystarkastuksessa. Verikokeessa on havaittu, että minulla on punasoluja aivan liikaa. Hoitohistoriani tutkinut hematologi otti tilanteeni vakavasti ja kirjoitti lähetteen Meilahden sairaalaan, joka saman tien ohjasi lähetteen Helsingin kaupungin sisätautipoliklinikalle. En kuitenkaan saanut sieltä mitään ilmoitusta puoleen kuukauteen. Soitin vihdoin sairaalaan. Kuulemma ”lähete katosi jonnekin matkalla” vaikka tämä oli kiireellisen hoidon tapaus. Uudessa verikokeessa veriarvoni tutkitaan tarkemmin. Ensimmäinen verenpoisto-operaatio suoritetaan marraskuussa ja lääkärinkäynti on joulukuussa. Pyydän esirukousta, että veriarvoni normalisoituisi jos se on Herran tahto. Olin samassa tilanteessa 8 vuotta sitten. Silloin verikokeesta hematologi löysi mutaatioita ja totesi, että jos tätä ei hoideta nopeasti saatan kuolla verisuonen tukkeutumiseen. Aloin miettiä kuolemaani vakavasti ja pyysin ystäviltäni esirukouksia. Luuydintutkimus osoitti, että veriarvoni oli parantunut muutamassa kuukaudessa, mitä lääkäri ihmetteli. Nyt olen jälleen samassa tilanteessä. Kerroin perheelleni, mitkä tavarat ovat missäkin ja tehtiin edunvalvontavaltakirja perheen kesken.

Sana: laki ja evankeliumi

”Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.” (Room. 3:28 (KR 1938)) Luther: ”Laki on erotettava vanhurskaudesta yhtä kauaksi kuin taivas on maasta. Vanhurskauttamisesta ei tule opettaa, puhua eikä ajatella mitään muuta kuin sitä armon Sanaa, joka on Kristuksessa. Laki ei auta saamaan sellaista vanhurskautta, joka kestää Jumalan edessä, ei vähimmässäkään määrin. Jos laki ymmärretään oikein, se masentaa ja saa vaipumaan – epätoivoon; jos se ymmärretään väärin, se tekee ihmisestä teeskentelijän. Väärin ymmärrettynä evankeliumi puolestaan tekee ihmisistä varmoja ja karkeita, oikein ymmärrettynä ja uskottuna hurskaita ja autuaita.”

Kiitos- ja esirukousaiheita

Kiitos esirukouksesta käännöstyöni, terveyteni, ja perheeni puolesta. Kuopuksemme opiskelee nyt puoli vuotta Japanissa ja hänellä on vakava tattariallergia.

–

– Jumalan antamaa toivoa ja lohdutusta internetlähetystyön tukijoille

Kirkko opettaisi kirkkaasti Vapahtajastamme ainoana koko maailman Pelastajana.

Siunattua syksyä 2025!

Lähetysterveisin, Ken Takaki (高木賢)