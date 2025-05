Kotimaan kiertelyitä ja piipahdus Viroon

Kirsi Vimparin lähettikirje 2/2025

11.5.2025

Niin junat kuin monet muut kulkuvälineet ovat kulkeneet ja kuljetelleet minua pitkin poikin Suomea. Olen todella iloinen siitä, että pääsin käymään jokaisessa nimikkoseurakunnassani! Lisäksi pääsin käymään myös monessa muussa kohteessa, kuten Sleyn Itä-Suomen alueella ja kuuluisassa Suomen kaakkoiskulmassa. Kiitos kaikille vierailut mahdollistaneille, ja sinulle, joka ehdit ja pääsit mukaan!

Nyt olen ollut pari viikkoa Tartossa vierailujen jälkeen ennen kesäloman alkua, oli hyvä tulla tapaamaan lähes kaikkia tämän kolkan ihmisiä. Viime viikolla oli opiskelijaviikko ja sen tapahtuma Tartossa sekä nuortenpäivä Tarton Paavalissa. Põltsamaan nuortenilta jäi valitettavasti välistä kun sairastuin, mutta ihmeellisesti paranin siitä lauantaille.

Nuortenpäivä oli myös yhteistyökuvio Suomen nuorten kanssa, Kotkasta Brennerin Lukaksen kanssa tuli 12 nuorta sieltä Sleyn nuortenporukasta. Kollegani Rossin Liisa pääsi myös mukaan uran ensimmäiseen nuortentapahtumaan, ja monipuolisesti hänelle hommaa löytyikin.

Äitienpäivänä pääsin myös mukaan Kambjan pyhäkouluun, ja se olikin iloinen vierailu. Keväällä on tullut mukaan pari uutta lasta, ja nyt oli pyhäkoulun vetäjien Mirjamin ja Moonikan kanssa mukana 8 lasta ja minä kaupan päälle. Syksymmällä katsomme, millaisella kuviolla jatketaan.

Lisäksi on ollut tarpeellinen jo vähän katsella leirikesän puoleen, se kun alkaa alle viikko siitä kun heinäkuun alussa palaan kotimaankaudelta Viroon. Valgan rovastikunnan leiri on tulossa Soontagalle, ja nuortenleiri JäPe Tarton lähistölle Puhjaan. Näissä on myös hyvää rukousaihetta!

Kollegan suosituksesta liitän tämän sosiaaliseen mediaan tekemäni päivityksen myös kirjeeseen:

Mietteitä kotimatkalta- Facebookpäivitys 3.5.2025

“Tulin kesken kotimaankauden pariksi viikoksi tänne Tarttoon, enkä pelkästään nukkumaan mukavasti omaan sänkyyn vaan ihan mukaan hommiinkin. Tänä iltana, kävellessäni viimeistä pätkää kotikatua pitkin Paavalin nuortenpäivän jälkeen, mietin niitä kaikkia kymmeniä ja kymmeniä iltoja, kun olen iltayhdeksän ja yhdentoista välillä eri nuortenilloista ja -tapahtumista kotiin tullut.

Mietin niitä nuoria, keiden kanssa olen tehnyt yhdessä hommia, monia heistä kasvattanut vastuutehtäviin ja ollut mentorinomaisessa roolissa. Mietin niitä nuoria, ketkä kävivät nuortenilloissa, osa vuosia. Mietin heitä, ketkä kävivät yhtenä talvikautena. Mietin myös heitä, ketkä kävivät muutaman kerran tai vain yhtenä kertana.

Hetken surin sitä, etten muista heitä kaikkia. Osa on totta kai edelleen mukana, osa hyvin muistissa syystä tai toisesta, osan kanssa yhteys on säilynyt läpi vuosien. Ja sitten he, keistä on vain pieni muisto mielessä, ja varmasti on myös heitä, keitä en muista ollenkaan.

Mietin myös sitä, miten ihanaa on ettei tärkeintä ole se, että minä muistan heidät. Minun osaltani oleellista on, että olisin voinut oikeaan aikaan olla tekemässä ja sanomassa oikeaa asiaa, ja olemassa heitä varten. Ehkä olen saanut olla toteuttamassa niitä Jumalanhyviä tekoja, joita tekemään Hän on minut tarkoittanut, kuten Efesolaiskirjeen toisessa luvussa puhellaan. Ja joihin Hän itse on voiman minulle antanut.

Tärkeintä on se, että Jumala muistaa heidät. Eikä vain muista ja ihastele hyvää muistoa, vaan haluaa etsiä eksyneitä, tuoda laumasta harhaantuneita takaisin, sitoa murtumia, hoivata uupuneita ja pitää tarvittaessa kuria. Ja Jeesuksen kanssa tämä elämä on sitä mitä Hän lupaa – yltäkylläinen.”

Kohti kesälomaa ja Evankeliumijuhlaa

Jään nyt maanantaina 12.5. kesälomalle. Tämä on nyt hyvä väli pitää kokopitkä kesäloma, sitten koittaakin Evankeliumijuhlaviikko ja monien kanssa toivottavasti tavataan joko talkooviikolla tai juhlissa. Ohjelma ym. löytyy https://www.evankeliumijuhla.fi/ ja sitä kautta pääsee myös seuraamaan etänä juhlintaa 27.-29.6.2025. Minulla on pieni puheenvuoro sunnuntaina klo 13 juhlat päättävässä tilanteessa, ja juhlien ajan olen menossa mukana. Ole siunattu ja Jumalan hyvässä hoidossa!

Kirsi

Rukousaiheita:

-kesäloman lepo ja virkistys

-kesäkuun lopun Evankeliumijuhla Karkussa, niin valmistelut kuin itse juhlat

-terveys, jaksaminen ja vointi

-kaikki Viron ystävät, yhteistyökumppanit, yhteistyökirkko ja erityisesti läheiset vastuunkantajat

-EEÜÜn työntekijätilanne

-Viron lapset ja nuoret

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2025/05/kirsi-vimparin-lahettikirje-toukokuu-2025