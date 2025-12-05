Lähetysterveisiä lapsilta lapsille – Kenia

Lasten lähettikirje 3/2025

1.12.2025

Norsuja, jalkapalloa ja ystäviä

Jambo! Moi! Minun nimeni on Michak. Minä asun äitini kanssa Keniassa Arsim nimisessä pienessä kylässä. Meidän kylässä on kirkko, koulu ja pieni sairaala. Ihmiset asuvat oksista tehdyissä kodeissa, niitä kutsutaan manyatoiksi. Laitan tähän kirjeeseeni kuvan kodistani. Lähellä kotiani kulkee joskus norsuja ja joskus minua pelottaa koulumatkalla. Kävelen kouluun yhdessä ystävieni kanssa ja jos näemme norsuja, etsimme jonkun aikuisen, joka voi saatella meidät turvallisesti kouluun. Olen kuullut, että kaupungeissa Keniassa elämä on ihan toisenlaista kuin täällä minun kotikylässäni, mutta siitä kuulette sitten toisella kertaa varmasti lisää.

Minä puhun äidin kanssa samburukieltä. Koulussa meitä opetetaan englanniksi. Lempiaineeni koulussa on swahilinkieli, joka on Kenian toinen virallinen kieli englannin lisäksi. Minä olen nyt kolmannella luokalla koulussa. Pian tämä kouluvuosi onkin ohitse ja alkaa loma.

Minä käytän koulussa koulupukua joka päivä. Pukuun kuuluu sininen paita ja punaiset shortsit. Suomalainen ystäväni on ostanut puvun minulle. Olen myös saanut häneltä vaatteita ja koulukengät. Me saimme häneltä myös aurinkokennon avulla toimivan lampun. Illalla minä voin käyttää lamppua, kun teen läksyjä. Täällä tulee illalla aina pimeä jo seitsemän aikaa ja kodissamme ei ole muuta valoa. Kerran olin sairaana ja äiti pystyi ostamaan lääkkeitä, kun hän oli saanut siihen rahaa Suomesta. On mukava, kun minulla on ystävä Suomesta, joka myös rukoilee minun ja äitini puolesta. Minäkin rukoilen heidän puolestaan. Diakoniatyöntekijä Nancy käy kylässä kodissamme ja hän kertoo meille aina Jeesuksesta. Jeesus on meidän paras ystävä!

Vapaa-ajalla minä tykkään pelata jalkapalloa ystävieni kanssa. Minulla olisi paljon tarinoita kerrottavana, mutta nyt pitää lopetella kirje. Me vietetään täällä myös muuten joulua, Jeesuksen syntymäpäivää. Hyvää joulun odotusta sinulle! Krismasi njema!

Rukousaiheita

Michakin perhe ja hänen kotikylänsä asukkaat Arsimissa

Kenialaiset lapset ja heidän koulunkäyntinsä

Kiitetään siitä, että saamme olla auttamassa kenialaisia lapsia

Kaikkien maailman ihmisten joulun vietto

Lähetystyö maailmassa

Kiitos rukouksistasi!

HUOM: alkuperäinen kirje kuvineen löytyy mediakirjastosta https://mediakirjasto.sley.fi/2025/12/lasten-lahettikirje-joulukuu-2025