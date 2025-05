”Turvattu vähemmistö”

Ken Takakin lähettikirje 2/2025

7.5.2025

Paastonajasta pääsiäisaikaan

Toivotan teille hyvää pääsiäisaikaa. Saamme iloita siitä, että meillä on ylösnoussut Herramme Jeesus Kristus Taivaassa ja maan päällä (armonvälineissä). Paaston aikana sain maistaa itsekin hiukan kärsimystä. Eräänä perjantai-iltana mietin, että nyt minulla ei ole pitkästä aikaa kipua. Heti seuraavana päivänä satutin jalkani niin, etten voinut muutaman päivän ajan liikkua ulkona ollenkaan. Se on ollut jo valmiiksi huonossa kunnossa (lääkäri sanoi kerran, että siinä voi olla pientä murtumaa mutta sille ei voi tehdä mitään). Perheeni sanoi, että minulla on jälleen kerran jotakin kirjoitettavaa terveydestäni lähettikirjeessä. Onneksi jalkani parani aika hyvin entiselle tasolle, joten pystyn jälleen kävelemään varovasti. En aio ikinä potkaista tiellä eteeni tullutta jalkapalloa takaisin kenttään.

Käännöstyö ja tekoäly

Tammikuun lopussa aloitin Sleyn pastori Pasi Hujasen Matteuksen evankeliumin luentojen kääntämisen. Nämä luennot ovat vielä pitempiä kuin Pasin Luukkaan evankeliumin pitkät luennot, joita editoiden käänsin japaniksi viime vuonna. Työni helpottamiseksi aloin käyttää mm. Google-kääntäjää. Suomi ja japani ovat molemmat eksoottisia kieliä, joiden välinen käännös ei näytä olevan koneellekaan helppoa eli minun pitää korjata joka ikinen käännöslause. Monilla saattaa olla sellainen tunne, että viime vuosien hyvin nopea tekoälyn kehitys on kyseenalaistamassa ihmisten tekemien työn merkittävyyttä. Tekoälyä koulutetaan koko ajan älykkäämmäksi. Uhkakuvana on, että tekoäly lopulta veisi monien alojen työpaikkoja. On huomattu, että tekoäly osaa myös imarrella sen käyttäjiä keinotekoisen ”empaattisella” vastauksella. Uskon silti, että ihmisellä on edelleen oma paikkansa. Erityisalan asiantuntemusta ei voi korvata tekoälyllä kun kyseessä on faktan tarkastus. Esimerkiksi työssäni tarkistan käännöstä tai sen pohjatekstiä tarvittaessa Raamatun alkuteksteistä käsin. Lutherkin korosti Raamatun alkukielten tärkeyttä. Tätä luterilaista oppiperintöä pitää jatkossakin varjella.

”Turvattu vähemmistö”

Julkaisen blogissani japaniksi käännettyinä ja editoituina tekstejä ”Voimattomalle Voimaa”- nimisestä hartauskirjasta. Otsikon teksti sai lukijoiltani kiitoksen. Alla on tekstistä pitkä lainaus sanoman tärkeyden takia:

”Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? (Room. 8:31) Arkkia rakentaessaan Nooa oli pienenä vähemmistönä, mutta voitti. Yksin oli Joosef kun hänen veljensä myivät hänet orjaksi Egyptiin, mutta hän voitti. Profeetta Elia kuului vähemmistöön taistellessaan Herran voimalla Baalin pappeja vastaan – ja voitti. Martti Luther niin ikään pienenä vähemmistönä voitti. (…) Kirkon alkuaikoina kirkkoisä Athanasios puolustaessaan kolminaisuusoppia edusti vähemmistöä ja hänet karkotettiin maanpakoon. Joku sanoi hänelle: ”Koko maailma on sinua vastaan.” Athanasios vastasi: ” Athanasios on koko maailmaa vastaan.” Kun Amerikan sisällissodan aikana joku sanoi presidentti Loncolnille: ”Rukoilkaamme että Jumala olisi meidän puolellamme, Lincoln vastasi: ”Rukoilkaamme, että me olisimme Jumalan puolella.” Jumala on varmasti sen puolella, joka noudattaa totuutta ja vanhurskautta ja pysyy uskollisena hänen sanalleen.”

Kiitos- ja esirukousaiheita

– Kiitos esirukouksista käännöstyöni, terveyteni ja perheeni puolesta

– Kiitos lähettikirjeeni lukijoille ja internet-lähetystyötä tukeville seurakunnille

– Vapahtajamme sovitustyö pysyisi lähetystyön ytimessä

– Koko maailman autuus Kristuksessa saavuttaisi todellakin koko maailman

Siunattua kevättä 2025 teille!

Lähetysterveisin, Ken Takaki (高木賢)