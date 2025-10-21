Ensimmäiselle työkaudelle

Haaponiemien lähettikirje 1/2025

Nyt on pitkä odotus päättynyt ja olemme muuttaneet syyskuun lopulla tänne Tarttoon aloittamaan ensimmäistä työkautta Sleyn Viron lähetteinä! Läheteiksi meidät siunattiin kesän 2025 evankeliumijuhlilla Karkussa, josta onkin tullut vuosien varrella meille rakas paikka. Meille oli myös erityisen tärkeää, että meitä oli siunaamassa myös rakkaita läheisiämme.

Lähtö Rauman kodista ja ero läheisistä oli haikeaa, vaikka kentälle pääsyä oli jo odotettu. Onneksi Viro on ihan naapurissa ja täältä on suht helppo käydä kyläilemässä puolin ja toisin. Teretulemast siis Tartusse!

Lähetystyössä pystyy olemaan monella tapaa mukana. Tästä on hyvä esimerkki Hilkalta ja Paavolta, jotka ystävällisesti toivat mukanaan meidän yhden muuttokuorman tullessaan vapaaehtoistyöhön Viroon. Lämmin kiitos vielä Hilkalle ja Paavolle!

Miten sinä voisit olla mukana lähetystyössä omilla lahjoillasi?

Muutto merten taa

Laivamatkan aikana saatiin kokea rohkaisua Jumalan suunnitelmasta, Hänen johdatuksestaan ja täydellisestä ajoituksesta. Ajattelimme kuunnella ajankuluksi musiikkia omista kuulokkeista. Heti kun Kirsi sai kuulokkeet korville ja musiikki alkoi soida, soittolistalta tuli kappale, jossa laulettiin: “... ja vaikka muuttaisin merten taa, siellä Sä oot, mua ympäröit. Herra ohjaa mun askeleeni, anna ymmärtää suuruuttasi. Luotasi mun sydämeni rauhan löytää. Lähelläs turvani on… Suunnitelmaasi luotan, tahdon olla Sun käytössäsi.” Laulun sanat rohkaisivat meitä molempia ja saimme vahvistusta siitä, että olemme mukana Jumalan edeltä valmistamissa askelissa ja kaikki tapahtuu Hänen aikataulunsa mukaan.

Virallisia asioita

Ensimmäisellä viikolla saatiin monia virallisia asioita hoidettua lähettikollegamme Kirsi Vimparin avustuksella. Ilman häntä olisi ollut monta kertaa sormi suussa. Kävimme muun muassa rekisteröitymässä Tarton asukkaiksi ja anomassa poiliisiasemalta henkilökorttia, jota täällä tarvitaan kuulemma lähes kaikkien virallisten asioiden hoitamisessa. Myös toiselta kollegaltamme Liisa Rossilta olemme saaneet monessa asiassa tukea.

Lapsen asemassa

Olemme monta kertaa saaneet huomata, että ulkomaille muuttaneena kielipuolena olemme usein olleet kuin lapsen asemassa. Monta kertaa on pitänyt pyytää toisten apua. Ihmiset ovat kuitenkin olleet ymmärtäväisiä, kun olemme koettaneet hoitaa asioita haparoivalla kielitaidolla. Lapsen asemassa ei kyllä ole sinänsä mitään pahaa. Raamatussahan Jeesus sanoo, että Jumalan valtakunta on lasten kaltaisten (Mark.10:14). Mekin saamme siis lapsen lailla luottaa ja uskoa, että Jumala varustaa ne, jotka Hän on työhönsä kutsunut.

Koulun penkillä

Tällä hetkellä meidän päätyömme on opiskella kieltä sekä tutustua ihmisiin ja kulttuuriin. Opiskelemme Tarton yliopistossa viron kielen intensiivikurssilla. Koulua on arkisin neljänä aamuna, jonka lisäksi opiskelemme kieltä itsenäisesti. Yliopistolla kielen opetus on englanniksi, mikä tuo omat haasteensa. Meille suomalaisille on paljon etua omasta äidinkielestämme, mutta kyllä viron kieltä joutuu myös suomalaisena opiskelemaan. Meille on tosin viron kielen opiskelussa etulyöntiasema se, kun raumalaisina lyhennämme sanoja muutenkin.

Ole siunattu!

Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. Ps. 121

Lämmin kiitos nimikkoseurakunnillemme (Asikkala, Jokioinen, Lapuan tuomiokirkkoseurakunta, Mäntsälä, Nurmijärvi, Rauma ja Riihimäki), Porin ja Tampereen Luther-talon messuyhteisöille sekä kaikille lähetysrenkaassa mukana oleville!

Rukousaiheita:

kiitos ovien avautumisesta lähetyskentälle

voimia ja viisautta kielen opiskeluun

johdatusta uuden asunnon löytymiseen

johdatusta kaikkiin kohtaamisiin

Viron lapset ja nuoret

meidän läheiset

Kiitos rukouksistasi!

Kirsi ja Rami

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2025/10/haaponiemien-lahettikirje-lokakuu-2025