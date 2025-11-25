Opiskelijatyön syksyn kuulumisia

Kirsi Vimparin lähettikirje 5/2025

20.11.2025

Päätin lähettää kaksi kirjettä aikalailla peräkkäin, ensin tämän opiskelijoihin ja seuraavaksi nuorisotyöhön keskittyvän. Osaksi ne toki limittyvät, koska osa nuorista on mukana opiskelijatyössä ja toisinpäin, joten välillä ollaan molemmissa mukana.

Kaksi vuotta sitten olimme (silloin opiskelijan) Eliisen kanssa kutsuttuna FEUER-konfferenssiin Espanjaan. Loka-marraskuun vaihteessa pääsimme sinne uudelleen, nyt Eliise opiskelijatyöntekijänä. Paikkana oli sama Calpe Alicanten lähellä, ja pimeän syksyn keskeltä oli ihana piipahtaa hetkeksi meikäläisittäin kesäisiin lämpötiloihin ja valon määrään.

Pääasiana oli kuitenkin osallistua sisällön puolesta, paikalla oli taas yli 250 osallistujaa lähinnä Euroopasta, ja teemana evankeliointi ja missioviikkojen ja -tapahtumien järjestäminen yliopistoilla ja yleisesti opiskelijatyössä. Tärkeää on myös jakaminen ja oppiminen muiden ideoista ja kokemuksista, ja oli taas hieno huomata miten luovasti opiskelijoita tavoitetaan ympäri Eurooppaa. Jumala ei ole unohtanut tätäkään opiskelijasukupolvea.

Itselle yksi mielenkiintoisimmista oli kuulla esitelmä Ison-Britannian Quite Revival -tutkimuksesta (hiljainen herätys) ja sen tulkinnoista.

On ollut osaltaan innostavaa palata täksi syksyksi pääsihteerin rooliin (opiskelijajärjestössä EEÜÜ). Moni asia on mennyt eteenpäin, erityisesti Tartossa onnistuneen opiskelijaviikon jälkeen. Kiitos muuten vielä EO:n aktiolaisille avusta! Tapahtuman ja kohtaamisten jälkeen meille on tullut uusia opiskelijoita niin Tarton opiskelijailtoihin, ja erityisesti kansainväliseen raamattupiiriin.

Osaltaan paluu pääsihteeriksi ja vahvasti jokaviikkoisiin kuvioihin on vaatinut osin ison panostuksen, eikä kaikki tietenkään ole aina innostavaa ja hienoa, vaan haasteita, väsymisiä, ihmisten ongelmia ja muuta riittää myöskin. Mutta koen vahvasti, että tämä oli nyt oikea ratkaisu palata isommalla työpanoksella tässä vaiheessa. Tähtäyspiste on edelleen tammikuussa, jos Jumala lähettäisi sen uuden pääsihteerin, joka ottaisi leijonanosan tehtävistä itselleen. Jättäisin mielelläni itselleni siivun kansainvälistä työtä, sekä paikallisten opiskelijatyöntekijöiden tukemista.

Ohessa kuva tavallisesta opiskelijaillasta (kuva alkuperäisessä kirjeessä: https://mediakirjasto.sley.fi/2025/11/kirsi-vimparin-lahettajakirje-marraskuu-2025) Tartosta. Paikalla 7-10 ihmistä, illan mittaan käy vilkas keskustelu vierailijan kanssa teemasta ja välillä vähän ohikin, ja moni jää virallisen illan päättymisen jälkeen hengailemaan. Ilo on tämäkin, että porukan väliset ystävyyssuhteet ovat syventyneet, ja että uusien on helppo tulla mukaan.

Opiskelijaikäisissä on niin vähän kristittyjä, että tällaiset paikat ovat niitä kuuluisia keitaita. Yksi jatkohaaste onkin, että miten tiedottaa kristillisen opiskelijatoiminnan olemassaolosta paremmin, niin moni siitä ei täällä tiedä mitään!

Onnistuin tällä viikolla käymään myös ensimmäisen kerran tänä syksynä vierailemassa Tallinnan opiskelijaporukkamme luona, oheinen kuva TalTechin (tekninen yliopisto) kirjastotilasta, jossa Kriston johdolla porukka kokoontuu. Oli ilo vierailla, ja päästä vielä mukaan loppuhengailuun jossa juhlittiin kahden ihmisen syntymäpäiviä!

Tapasin Tallinnan käynnillä myös EEÜÜn hallituksen jäsenen Helinan, joka on potentiaalinen uusi pääsihteeri. Hän panostaa joka tapauksessa ensi vuonna työhömme enemmän, sulkekaa hänet ihmeessä esirukouksiin!

Samoin tältä viikolta on tiistai-illalta kuva englanninkielisestä raamattupiiristä. Tällä kertaa meitä oli koolla 10, ja alkusyksystä mukaan tullut saksalainen teologian opiskelija Erich johti meidät tutkimaan ja keskustelemaan kolmen eri maaperän kylväjävertausta.

Onko joku Raamatunkohta puhutellut viime aikoina?

Alma haastatteli minua Nuotan joulunumeroa varten, ja kysyi viimeisenä kysymyksenä tämä otsikon kysymyksen. Mieleeni nousi siinä kohtaa edellissunnuntain kirkkokalenterin kohdasta puhuttelemaan jäänyt lause: “Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi, ja lähti.”

Mies uskoi Jeesuksen sanoja, ja noiden sanojen varassa hän lähti. Pohdin sitä, että erityisesti lähetystyöntekijänä alunperin olen lähtenyt matkaan Jeesuksen sanojen tähden ja niihin uskoen. Jeesuksen sanojen kanssa, niiden varassa, niiden tähden on tämä koko elämä. “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni…” Matteuksen evankeliumin aivan lopusta.

Lähtöön liittyy myös Jeesuksen lupaus, edelleen Matteuksen evankeliumista. “Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Ennen tätä lupausta muistellaan vielä mitä välistä löytyy; kaiken Jeesuksen käskemän opettaminen eteenpäin, sekä kaste Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan nimeen.

Tärkeää on se, että tänäänkin sinä saat syntisi anteeksi Jeesuksen tähden. Tänäänkin sinä saat uskoa ja luottaa, että Jeesus voitti kaiken pahan vallan.

Jeesuksen sanan varassa saimme olla eilen, saamme olla tänään ja jokaisena tulevana päivänä. Kasteen suojassa, elämässä tätä yhteistä matkaa perheen vanhojen ja uusien jäsenten kanssa, ja aina kohti Kotia.

Rukousaiheita

Maata Näkyvissä -festarit ja meidän reissu sinne

Valgan rovastikunnan nuorisotyö ja ihmiset

paikalliset vapaaehtoistyökaverit, erityisesti Eliise, Kristo, Elise Nora, Monika, Marika ja Mirjam

uusi pääsihteeri EEÜÜlle,

Helinan ensi vuoden tilanne

terveys, jaksaminen ja vointi

Viron lapset ja nuoret

Kiitos rukouksistasi!