Uskollisen Jumalan varassa

Liisa Rossin lähettikirje 9/2025

25.11.2025

Meillä Sleyssä yksi vuoden ajanlaskua isosti määrittävä tekijä on Maata Näkyvissä -festarit, joten terveisiä festareiden jälkeisestä ajasta! Saimme taas olla Turussa mukana ison virolaisporukan kanssa, mutta siitä lisää hieman myöhemmin.

Terveisiä Lähetyskeskuksesta

Lokakuun lopussa Virossa työskentelevistä läheteistä valtaosa kokoontui vuoden toiseen lähettienpäivään. Tällä kertaa kokoonnuimme Lääne-Nigulassa Länsi-Virossa, joten autossa sai istua kolmisen tuntia suuntaansa, mutta matkat menivät onneksi sujuvasti hyvässä seurassa. Päivän aikana pääsimme antamaan palautetta kirkon lähetysstrategiasta sekä jakamaan ajatuksia työhyvinvoinnista. Merkittävää on myös se, että noissa päivissä rukoilemme henkilökohtaisesti jokaisen puolesta.

Marraskuu alkoi juhlavasti, kun 2.11. juhlittiin Tallinnan Tuomiokirkossa Lähetyskeskuksen uuden johtajan Esa Luukkalan virkaan asettamista. Juhlavieraita oli mukana Suomenlahden molemmin puolin. Saarnassaan Esa viittasi myös Lähetyskeskuksen lipulle: ”Lipussa on Lähetyskeskuksen logo: avain, jossa on viisi punaista täplää kuvaten Jeesuksen viittä haavaa. Ne muistuttavat siitä, että sanomamme keskuksessa on aina oltava Jeesus ja se, mitä Hän on tehnyt maailman lunastamiseksi. Lipussa näemme myös ristin Viron väreissä. Lähetyskeskuksen työn painopiste on Viron sisälähetyksessä, sillä maassamme on paljon heitä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta.”

Maata Näkyvissä -festarit

Sleyn nuorisotyön ja yksityisten lahjoittajien tuki mahdollisti sen, että tänäkin vuonna iso ryhmä virolaisnuoria pääsi kokemaan Maata Näkyvissä -festarit. Tänä vuonna emme lähteneet isolla bussilla vaan Etelä-Virosta pakkasimme 13 hengen porukkamme yhteen autoon ja kolmen tallinnalaisseurakunnan porukat järjestivät kukin omat kyytinsä. Alun perin meitä oli Virosta lähdössä yli 60 mutta erinäisten sairastumisten ja yhden auton hajoamisen myötä lopullinen osallistujamäärä oli viitisenkymmentä. Tuon kokoisen porukan organisointi vaatii minulta ja Kirsiltä paljon työtä, mutta nuorten palautteita lukiessa saattoi todeta, että kyllä se kaikki silti kannatti. Halusimme panostaa myös siihen, että nuoret ymmärtävät päälavan puheet, joten Urmas Oras teki festariviikolla taas ison vapaaehtoistyön kääntämällä etukäteen lähetetyt puheet – yhden jopa viime tipassa lauantai-iltana – jotta nuoremme saivat lukea ne äidinkielellään. Muutamalle pystyimme myös simultaanitulkkaamaan studion itsetunnosta ja riittämättömyyden tunteen voittamisesta.

Mutta tässä välissä annan nyt puheenvuoron festarireissussa mukana olleille:

Mistä tykkäsit eniten?

musiikista ja esiintyjistä

Matt Popovitsin puheista ja studiosta

uusista ystävistä

hyvin järjestetystä tapahtumasta

Mitä opit Jeesuksesta? Minkä hengellisen sanoman otat mukaasi?

Usko antaa voimaa, toivoa ja rauhaa myös vaikeimpina aikoina

Epäilykset kuuluvat elämään eikä niiden olemassaolo tee meistä huonoja ihmisiä

Jumala on lähellä silloinkin, kun tunnemme kadottaneemme Hänet

En ole koskaan yksin, koska Jumala on olemassa

Jeesus antoi esimerkin, kuinka rakastaa ja antaa anteeksi

Jumala on rakkaudella ei ole ehtoja

Timon tarina puhutteli

Jeesus on kaikkialla kanssamme

Jeesus antaa synnit anteeksi

Jumala on kaikkivaltias

Jumala tekee työtään eri tavoin

Jeesus rakastaa kaikkia

Festaritarinoiden lopuksi kotimatkalta pari ilahduttavaa yksityiskohtaa. Koska jouduimme lähtemään kotimatkalle sunnuntaina jo ennen lounasta, pysähdyimme matkan varrella kauppaan ostamaan eväitä. Etsin kartalta jonkun sopivasti matkan varrelle osuvan kaupan ja päädyimme jokseenkin sattumanvaraisen tuntuisesti Suomusjärven Saleen. Kävikin ilmi, että työvuorossa ollut myyjä oli virolainen, ja kohtaaminen ilahdutti niin häntä kuin nuoriamme, ja Kirsi ehti kertoa, että kristillisiltä festareilta ollaan tulossa. Jumala tosiaan hallitsee pienetkin yksityiskohdat. Jotain hyvästä tunnelmasta festaribussissa kertonee sekin, että bussikuski halusi viettää laivamatkan mieluummin nuorison seurassa kuin hyödyntää lepomahdollisuuden hytissä.

Tulostavoitteet iankaikkisuudessa

Lokakuussa renkaani vapaaehtoiskannatus ylitti tavoitteensa, kuten oheisesta kaaviosta näkyy. Suuri kiitos kaikesta tuesta ja myös sen jatkamisesta. Joskus voi tulla kiusaus ajatella, onko yhden ihmisen pieni panos nyt niin merkittävä, mutta juuri se on! Sillä monen ihmisen panos yhdessä on jo jotain suurta. Viime sunnuntaina vietetyn tuomiosunnuntain nimi on viroksi igavikupühapäev eli iankaikkisuuden sunnuntai. Sinun tukesi mahdollistaa työn, jolla voi olla ratkaiseva merkitys joidenkin virolaisten iankaikkisen tulevaisuuden kannalta.

Paavalin jalanjäljille Kreikkaan!

Olen tänäkin vuonna mukana opettamassa Sleyn Raamattu läpi vuodessa -kurssilla. Tuohon kurssiin liittyen järjestämme pääsiäisen aikaan viikon matkan Paavalin jalanjäljille Kreikkaan. Matkalle ovat tervetulleita muutkin kuin kurssin osallistujat, ja minulle avautui hieno mahdollisuus lähteä toiseksi matkanjohtajaksi Rusaman Matin kaveriksi. Siispä mainos ja kutsu myös sinulle: tulisitko mukaan tälle varmasti hienolle ja kiinnostavalle matkalle? Reissuun voi ilmoittautua 15.1. saakka, ja se toteutuu, jos lähtijöitä on vähintään 20. Lisätietoja löydät Karkun opiston sivuilta: https://keokarkku.fi/leirit-ja-kurssit/kreikan-kiertomatka/

Uskollinen

Maata Näkyvissä -festareita vietettiin tänä vuonna 40. kertaa. 17-vuotiaana kuolleen Timo Vainion muistojuhlasta alkanut tapahtuma on kasvanut Pohjoismaiden suurimmaksi kristilliseksi nuorisotapahtumaksi. Ihmisvoimin mitään tällaista ei olisi saatu aikaan, mutta Jumala on ollut uskollinen. Vuosi vuoden jälkeen marraskuisessa Turussa nähdään se ihme, millaisia suuria tekoja Jumala voi tehdä, kun annetaan pienet elämämme Hänen käyttöönsä. Jopa suuresta surusta Hän voi nostaa jotain sellaista, mikä on vuosikymmenten aikana ollut siunaukseksi kymmenille tuhansille nuorille.

Ps. 33:4 sanotaan ”Herran sana on tosi ja varma. Hän on uskollinen ja osoittaa sen teoissaan.” Noita uskollisen Jumalan suuria tekoja meidän on hyvä pysähtyä katsomaan myös omassa elämässämme. Koska itse olen syntynyt kuukausi ensimmäisen Maata Näkyvissä -tapahtuman jälkeen, sai juhlavuosi miettimään myös sitä, miten oman elämäni vuosikymmenten halki Jumala on ollut uskollinen. Millaisilla teoilla Jumala sinun elämässäsi on osoittanut uskollisuuttaan? Erityisen hyvä uutinen on se, ettei Jumalan uskollisuus lopu. Hänen tosi ja varma sanansa kantaa meitä varmasti myös tästä eteenpäin.

Siunattua pian alkavaa uutta kirkkovuotta uskollisen Jumalan seurassa!

Rukousaiheet

Kiitos hyvin sujuneesta festarireissusta. Rukoillaan, että se saisi kantaa hyvää hedelmää meidän nuorten sydämissä.

Vuoden viimeiset raamattuopetukset ensi viikolla Tartossa ja Pärnussa

Kevään uuden koulutuskokonaisuuden suunnittelu

Alkavan adventinajan tilaisuudet ja joulun sanoman kirkastuminen niiden kautta monille

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje kuvineen löytyy Mediakirjastosta.