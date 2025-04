Tehtävä suoritettu

Huhtisten lähettikirje, 16.4.2025

Opetusmatka Myanmariin on tehty. Vajaa kahden viikon matkan päätehtävä oli kolmipäiväisen opetusseminaarin luennointi antoisine keskusteluineen. Pääteemana oli Pyhä Kolminaisuus uskontunnustusten pohjalta. Koska vietämme Nikean uskontunnustuksen juhlavuotta (1700), tarkastelimme erityisesti tätä kristittyjä maailmanlaajasti yhdistävää uskontunnustusta. Toisena aiheena oli jaksaminen työssä ja kristityn elämässä. Tämän lisäksi Pekka sai saarnata molempina sunnuntaina oleskelumme Evankelista Titus seminaarissa aikana, kahden päivän varoitusajalla. Lämpömittari hipoi

40 astetta, joten tunnelma oli kaikin puolin lämmin.

Seminaari

Seminaarilaiset, joita oli nelisenkymmentä, olivat seurakuntien työntekijöitä ja aktiivijäseniä Yangonista ja sen lähialueilta. Olisimme toivoneet osallistujia kauempaakin, mutta maan sisällissodan vuoksi se ei ollut mahdollista. Luentotoiminnalle toivottiin kovasti jatkoa. Yangonin lisäksi seminaaria kaivataan myös Tahanin alueelle, joskin nyt tilanne siellä on liian rauhaton ja väkeä on paennut runsaasti Intian puolelle.

Koska seurakuntalaiset olivat meille suurelta osin tuttuja, oli henkilökohtaisilla kohtaamisilla ja kotikäynneillä iso roolinsa. Erityisen puhutteleva oli vierailumme 6-vuotiaan Mercy-tytön surukodissa. Kaksi kuukautta aiemmin Taivaan Isä oli katsonut hyväksi kutsua Mercyn luokseen. Hän syntyi hyvin vaikeasti sairaana. Hän ei kyennyt puhumaan eikä kävelemään. Silti hän osasi iloita ja ”lukea” omaistensa kasvoilmeitä. Hänen iloa pursuava kuvansa kodin seinällä julisti paljon. Kodissa aistimme syvän haikeuden ja rakkauden Mercyä kohtaan. Hän syntyi ollessamme 2017–2018 Myanmarissa lähetystyössä. Hänet oli parin viikon ikäisenä kastettu Jeesuksen omaksi. Saimme lohduttaa ylösnousemuksen ja jälleennäkemisen toivolla.

Vierailu kirkon orpo- ja lapsikodissa

Vierailumme kirkon orpo- ja lapsikodissa jäi harmillisen lyhyeksi. Edellisistä käynneistämme oli kulunut kuutisen vuotta. Isommista lapsista oli nyt kasvanut jo neitosia ja nuoria miehen alkuja. Kouluikäisillä lapsilla on meneillään pitkä lomajakso, joten he kaipaisivat nyt lisävirikkeitä. Aina uudestaan ja uudestaan puhuttelevat näiden lasten lauluesitykset jumalanpalveluksissa. Sleyn pyhäkoululaisten tervehdykset saimme välittää lapsille ja ne otettiin ilolla vastaan. Lastenkodin ja seurakuntalaisten

lasten kuoro jumalanpalveluksessa

Yhteiskunnallinen tilanne

Yhteiskunnallisesti tilanne Myanmarissa on erittäin vaikea. Sotilasjuntan otettua väkisin vallan vastoin demokraattista äänestystulosta, ilmapiiri on muuttunut ikävällä tavalla. Käytännössä maassa on sisällissota, joka tarkoittaa useita alueellisia kahakoita. Armeija hallitsee suurissa kaupungeissa, kuten Yangon, mutta syrjemmillä seuduilla soditaan kiivaasti. Armeijan valtapiiri on noin 60 % koko maasta. Muu hallinta on eri vastarintaliikkeillä ja heimoarmeijoilla. Myös Yangonissa katukuvassa, kirkkomatkallammekin, näkyi jatkuvasti poliiseja automaattiaseineen. Armeija vaatii palvelukseensa 18–35-vuotiaita miehiä, jopa kodeista etsien ja noutaen. Käytännössä siis kutsutaan sotimaan omia kansalaisia vastaan. Tämän vuoksi nuoret miehet yrittävät eri tavoin väistää armeijan kutsun. Yksi ratkaisuyritys on pako toiseen Lastenkodin ja seurakuntalaisten

maahan, joka sekin on tehty hyvin vaikeaksi. nuorisokuoro

Vaaleilla valittu maan arvostettu, noin 80-vuotias johtaja, Aung San Suu Kyi on vangittuna. Hänen olinpaikkaansa ei kerrota, eikä hänen voinnistaan ole tietoa. Hänen isänsä oli nuori kenraali ja itsenäisyystaistelija, joka ammuttiin 1947, eikä siten ehtinyt nähdä seuraavana vuonna 1948 toteutunutta Burman itsenäistymistä. Sisällissodan vuoksi turismi on nyt lähes tyrehtynyt, monet firmat kaatuvat, kalliita hotelleita ja yrityksiä seisoo tyhjillään toimintansa lopettaneina. Tietynlainen stressin ja tukkoisen tulevaisuuden ilmapiiri on selkeästi aistittavissa. Toivottavasti saimme olla myanmarilaisille, ja erityisesti vaikeassa asemassa oleville kristityille rohkaisuksi. Heitä on kovin vähän.

Megamaanjäristys ja rankkasateet

Palattuamme kotiin, tapahtui muutamaa päivää myöhemmin Myanmarissa megamaanjäristys vaatien tuhansia kuolonuhreja. Se ulotti vaikutuksensa naapurimaihin jopa 1000 kilometrin päässä sijaitsevaan Bangkokiin ja toisessa suunnassa Kiinaan saakka. Järistys tuntui myös maan suurimmassa kaupungissa Yangonissa, missä me nyt toimimme. Pastorimme toimittaessa hautajaisia joutuivat seurakuntalaiset pakenemaan ulos kesken tilaisuuden. Kaupunki säästyi pahemmilta tuhoilta toisin kuin toiseksi suurin Mandalayn kaupunki. Tarkkaa kuolonuhrien määrää ja tuholukemia tuskin koskaan saadaan tietää. Järkyttävää on, että sotilasjuntta on jatkanut kaiken keskellä pommituksiaan, vaikka vastarintaliikkeet ehdottivat maanjäristyksen vuoksi tulitaukoa. Sotilasjuntta hallitsee noin 60 % ja vastarintaliikkeet n. 40 % maasta. Yhteistyökirkkomme osalta vahingot ovat olleet aineellisia. Kirkko on osallistunut avustustoimintaan tuhoalueilla.

Saamamme tiedon mukaan tänä vuonna normaalia aikaisemmin alkaneet monsuunisateet ovat aiheuttaneet maanjäristyksessä vähäisempiäkin vaurioita saaneiden rakennusten luhistumisia. Myös Sleyn kautta on mahdollisuus osallistua hätäapukeräykseen: MobilePay 13614 tai tilisiirtona tilille. FI13 8000 1500 7791 95 viitenumerolla 316 10087

On iso kiitosaihe, että saimme olla opettamassa ja tukemassa jo aiemmin ystäviksi tulleita yhteistyökirkkomme työntekijöitä ja jäseniä juuri tänä aikana. Samoin kiitämme esirukouksianne ja Jumalaa, että saimme olla terveinä koko matkan ajan. Tiivisohjelmaisessa ja muutenkin haastavassa menossa sairastelu verottaisi jaksamista. Jopa sydämenlyönnit osuivat kohdalleen.

Kiitos Taivaan Isälle ja esirukoilijoille.

Vaikka teimme opetusmatkamme vapaaehtoistyönä, koitui tästä Sleylle merkittävät matka-, majoitus-, ym. kulut. Tämä toiminta on mahdollista lahjoitusvaroin. Voit olla kattamassa matkamme, ja seminaarin järjestämisestä aiheutuneita kuluja laittamalla haluamasi summan Sleyn tilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH. Kirjoita viestikenttään Myanmarin opetusmatka ja halutessasi ev.lut. seurakuntasi, jolloin lahjoitus näkyy seurakunnan kannatuksessa. Keräyslupa: RA/2021/1127.

Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon.

Jeesus elää!

T. Sirkka-Liisa ja Pekka