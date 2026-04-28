-
Connector.
Päivän Manna 29.4.
29.04.2026
Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta. (Luuk. 21:34)
Tämä on sangen tarpeellinen varoitus, joka ei koskaan saisi meiltä unohtua. Herra ei kiellä syömästä ja juomasta. Syökää ja juokaa, sen Jumala kyllä suo teille. Pyrkikää myös hankkimaan toimeentulonne, mutta varokaa, ettei mikään tuollainen niin raskauttaisi sydäntänne, että unohdatte minun tulemukseni. Meidän kristittyjen ei sovi asettaa elämämme tarkoitusta ajallisiin. Vain puoleksi, vasemmalla kädellä meidän on oltava tässä elämässä. Oikealla kädellä, täysin sydämin meidän sitävastoin on odotettava sitä päivää, jona Herramme tulee niin ihanassa majesteettisuudessa, ettei sitä kukaan voi kertoa. Viimeisen päivän edellä jokainen rakentaa, viettää häitä ja on suruton, raskauttaen näin sydäntään aivan kuin ei olisi mitään muuta tehtävää. Te sitä vastoin, jotka tahdotte olla kristittyjä, muistakaa viimeistä päivää. Odottakaa sitä joka hetki ja eläkää Jumalan pelossa ja hyvin omintunnoin. Silloin ei ole mitään hätää. Kohdanneepa se päivä meidät missä hyvänsä, se tulee autuaallisena hetkenä, sillä se tapaa teidät Jumalan pelossa ja hänen varjeluksensa turvissa.
