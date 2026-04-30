Päivän Manna 1.5.



Jeesus Kristus on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. (Fil. 3:21)

Huomaa, kuinka suuren kunnian ja kirkkauden Kristuksen vanhurskaus tuo meidän ruumiillemmekin. Kuinka pääseekään tämä huono, syntinen, kurja, saastainen ja turmeltu ruumis Jumalan Pojan, majesteetin Herran ruumiin täyteen kaltaisuuteen! Mitä olet sinä tai mitä on sinun ja kaikkien ihmisten voima ja mahdollisuudet saamaan aikaan sinussa tällaista! Inhimillinen vanhurskaus, ansio, kerskaus eivät tässä yhtään auta, se kaikki on pelkkää saastaisuutta, häpeää ja kadotukseen tuomittua. Mutta tässä onkin toinen, Herran Kristuksen voima ja vaikutus. Hän voi tehdä kaiken itselleen alamaiseksi.

Jos hän voi tehdä kaiken itselleen kuuliaiseksi, hän voi ihanaksi kirkastaa myös kurjan ruumiin saastan ja löyhkän, vieläpä toukat, madot ja tomunkin. Onhan se hänen käsissään kuin savi savenvalajan käsissä. Tästä löyhkäävästä maankokkareesta hän voi tehdä kauniin, kirkkaan, uuden ja puhtaan astian eli ruumiin, aurinkoa kirkkaamman ja ihanamman. Kasteen kautta hän näet on ottanut meidät kättensä huomaan luodakseen ja antaakseen meille tämän syntisen, kirotun ja kuolevaisen ruumiillisen elämän sijaan uuden, katoamattoman vanhurskauden ja elämän.