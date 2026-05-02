Päivän Manna 3.5.
03.05.2026
Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni. (Joh. 14:7)
Tämä tapahtuu näin: Kun tiedän, että Kristus on palvellut minua koko elämällään, ja että hän on Jumala, silloin ymmärrän sen Jumalan tahdoksi ja ymmärrän senkin, että Isä on antanut tämän työn Pojan tehtäväksi. Näin kohottaudun Kristuksen kautta ylös Isän luo, saan luottamusta häneen ja pidän häntä rakkaana Isänäni.
Oppiessani hänet näin tuntemaan annan hänen hallita ja pidän häntä kaikkenani. Näin sydämeni muuttuu hiljaiseksi ja nöyräksi Jumalan asunnoksi, niin kuin Herra sanoo: Me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.
Meidän on päästävä siihen, että tunnemme Jumalan kirkkautta, Jumalan voimaa ja Jumalan viisautta. Silloin annamme Jumalan hallita, silloin tiedämme, että kaikki tyynni on Jumalan työtä. Emme siis pelkää mitään, emme vilua, emme nälkää, helvettiä, kuolemaa, perkelettä, köyhyyttä emmekä muuta semmoista, sillä sanomme: Jumalani, joka minussa asuu, on perkelettä, kuolemaa ja koko helvetin voimaa suurempi. Näin meissä kasvaa rohkea mieli vastustamaan kaikkea sitä, mikä on maailmassa. Meillä on Jumala ja kaikki mitä Jumala on ja teemme pelkäämättä velvollisuutemme.
