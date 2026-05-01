Päivän Manna 2.5.



Pyhä Henki näyttää maailmalle todeksi – vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö. (Joh. 16:8 – 10)

Nämä sanat käsittävät Jeesuksen koko työn meidän lunastamiseksemme ja pelastamiseksemme. Sitä varten Jumalan Poika lähetettiin taivaasta ja sen työn hän on tehnyt meidän edestämme ja vieläkin tekee aina loppuun asti, nimittäin hänen kärsimisensä, kuolemansa ja ylösnousemisensa sekä koko hänen valtakuntansa hänen seurakunnassaan. Tämä hänen menemisensä Isän luo on sitä, että hän antaa itsensä uhriksi vuodattamalla verensä ja suorittaakseen kuolemalla maksun meidän synneistämme. Ylösnousemisellaan hän voittaa ja alistaa valtaansa synnin, kuoleman ja helvetin.

Elävänä hän asettuu Isän oikealle puolelle, missä hän näkymättömänä hallitsee kaikkea taivaassa ja maan päällä. Evankeliumin saarnalla hän kokoaa ja levittää kristikuntaansa, iankaikkisena välimiehenä ja ylipappina edustaa ja esirukouksin auttaa Isän luona uskovia, joissa on vielä jäljellä heikkoutta ja syntiä. Tämän lisäksi hän antaa Pyhän Hengen väkevän voiman synnin, perkeleen ja kuoleman voittamiseksi.

Kristittyjen vanhurskaus Jumalan edessä on se, että Kristus menee Isän luo, toisin sanoen hän kärsii meidän puolestamme, nousee ylös ja näin sovittaa meidät Isän kanssa, niin että meillä hänen tähtensä on syntien anteeksiantamus ja armo. Tämä juuri on se vieras vanhurskaus, jonka hyväksi emme ole tehneet mitään emmekä ole ansainneet sitä. Se on lahjoitettu ja annettu meille omaksi. Se on vanhurskautemme, jonka kautta olemme Jumalan mieleisiä, hänen rakkaita lapsiaan ja perillisiään.