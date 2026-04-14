Päivän Manna 15.4.
15.04.2026
Laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä. (Joh. 10:4)
Kristillinen elämä tämän paimenen hoidossa merkitsee sitä, että hän jatkuvasti hallitsee, johdattaa ja taluttaa omiaan, että he pysyisivät hänen ominaan uskon vapaudessa. Uskossa he myös lähtevät häntä seuraamaan kuuliaisina ja tehden hyvää. Kristuksen valtakunnassa me emme näet saa noudattaa lihallisia himojamme. Meidät päästetään lain vankilasta, jossa emme voineet sydämestämme tehdä mitään hyvää. Nyt sen sijaan seuraamme häntä iloiten ja hyvällä omallatunnolla sen mukaisesti kuin Kristus itse kutakin kutsuu ja tahtoo käyttää palveluksessaan. Kristuksen seuraaminenhan on koko elämämme ja työmme edistymistä uskossa häneen. Se on alituista uskon kilvoitusta.
Tiedämme toisin sanoen olevamme uskon kautta Jumalalle otollisia tämän rakkaan paimenen tähden. Heikko elämämme ja heikot tekomme eivät ole kuuliaisuuden mukaisia niin kuin pitäisi. Ne ovat kuitenkin suojassa emokanan siipien alla. Jumala tyytyy Kristuksen tähden. Hänen turvissaan alamme olla kuuliaisia, huutaa häntä avuksi kaikessa kiusauksessa ja hädässä, tunnustaa hänen sanaansa ja palvella lähimmäistämme. Näin me sekä sisäisessä että ulkonaisessa elämässämme löydämme laitumen, siis lohdutuksen, voiman ja avun. Uskomme ja kaikki hyvä lisääntyy.
Lisää artikkeleita:
- 30 000 kertaa kiitos – Syyskeräys oli menestys
- 28 000 eurosta kiitos – lahjallasi rakennetaan jo
- Yli 30 000 euroa eteläsudanilaisille pakolaisille Ugandassa: nuorisotyö seurakunnissa vahvistuu ja lapset pääsevät kouluun – kiitos lahjastasi
- Joulukeräys 2024 pakolaislapsille ja -nuorille Ugandassa
- Siionin kannel ja Raamattu, laulujen raamattuviitteet ja raamattupohja
- Syksy on talouden suunnittelun aikaa
- Matti Rusama Seinäjoelle ja uusi yhteistyösopimus Ugandaan
- Työ jatkuu Ugandassa ja Virossa sekä muita kuulumisia hallituksen kokouksesta
- Joulukeräys 2023: Aurinko nousee Japanissa
- Kotimatkalla juhlavuoden kunniaksi
- Joulukeräys 2022: anna joululahja – sytytä valo pimeään
- Suuri lahjoitus Keski-Pohjanmaalla: alueelle palkataan nuorisotyöntekijä
- Taisto Sokka vihittiin pastoriksi Ugandassa
- Tervetuloa uudet työntekijät ja uusi messuyhteisö
- Anna ja Taisto Sokka lähetettiin työhön Ugandaan
- Kitara auttoi muusikkoa peittämään ujouden
- KEO saa hallintojohtajan
- Verkkoraamattukoulu jatkuu
- Riippuuko kirkon tulevaisuus prosenteista?
- Teologit ja seurakuntalaiset, opiskelkaa Raamatun alkukieliä!
- Joko kelpaisin itselleni?
- Turun yössä on rukoiltu monta rukousta
- Nuorten ikäluokkaa ei ole menetetty
- Siunattua pääsiäistä!
- Koronarajoitusten vaikutukset toimintaan pääkaupunkiseudulla
- Park 7 -yhtyeen yhdysvaltalaissingle julki!
- Ilon avain on tyytyväisyys
- Myanmarissa rauhaa etsimässä
- Soli Deo Gloria
- Olemmeko uskontomarkkinoilla?
- Teologia opettaa ja haastaa
- Maskinaamat koolla
- Seurakuntaelämää keskellä Siperiaa
- Tasankojen ja vuorien maa
- Rippikoulut alkoivat poikkeusoloissa
- Jumalan johdatusta
aivoinfarktista selviämisessä
- Vuosikokous Tampereen evankeliumijuhlilla syyskuussa
- Hallitus kokoontui: Kiitokset poikkeusolojen keskelle
- Kevätkeräyksellä rakennetaan yhdessä uutta Karkkuun
- Yhdistyksen syyskokous pidettiin Helsingissä
- Päivän Manna 15.4.
- Kenttäkierros ja vuosikokous
- Mielenkiintoisia kohtaamisia
- Päivän Manna 14.4.
- Katsauksia taakse, eteen, alas ja ylös
- Päivän Manna 13.4.
- Päivän Manna 12.4.
- Päivän Manna 11.4.
- Työntekijää haetaan: Nuoriso- ja opiskelijatyön koordinaattori
- Päivän Manna 10.4.