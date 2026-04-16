Päivän Manna 17.4.



Hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle. (2. Kor. 5:15)

Kirottu olkoon itsellemme eletty elämä! Kuta suuremman lahjan olemme saaneet, sitä syvemmälle meidän tulee nöyrtyä ja alentua muita palvellaksemme. Oikea kristitty on siis se, joka Kristuksen tavoin palvelee jokaista, ei ylpeile Herran antamien lahjojen tähden eikä halveksi muita. Mutta jos me viheliäinen matojen ruoka olemme Jumalalta saaneet vaikka kuinka vähäisiä lahjoja, me pöyhistymme emmekä tiedä, kuinka meitä oikein pitäisi palvella. Kaikkien on silloin meitä palveltava, meidän ei ketään.

Toisten palveleminen ja auttaminen on oikeastaan kristityille luontaista. Vaikka olisimmekin ylhäisemmässä ja arvokkaammassa kutsumuksessa, elämämme on kuitenkin asetettava kokonaan toisten hyväksi. Kuta ylhäisempiä olemme, sitä enemmän alentukaamme ja sitä ahkerammin pyrkikäämme olemaan toisille hyödyksi. Onhan Jumala Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta päästänyt meidät synnistä, kuolemasta, perkeleestä, helvetistä ja kaikesta onnettomuudesta ja vuodattanut armonsa ylitsemme niin runsaana, ettemme ole enää lain alla. Antamistaan armon rikkauksista Jumala ei pyydä meiltä muuta, kuin että kohtelemme lähimmäistämme samalla tavalla kuin Jumala on kohdellut meitä.