Päivän Manna 17.4.
17.04.2026
Hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle. (2. Kor. 5:15)
Kirottu olkoon itsellemme eletty elämä! Kuta suuremman lahjan olemme saaneet, sitä syvemmälle meidän tulee nöyrtyä ja alentua muita palvellaksemme. Oikea kristitty on siis se, joka Kristuksen tavoin palvelee jokaista, ei ylpeile Herran antamien lahjojen tähden eikä halveksi muita. Mutta jos me viheliäinen matojen ruoka olemme Jumalalta saaneet vaikka kuinka vähäisiä lahjoja, me pöyhistymme emmekä tiedä, kuinka meitä oikein pitäisi palvella. Kaikkien on silloin meitä palveltava, meidän ei ketään.
Toisten palveleminen ja auttaminen on oikeastaan kristityille luontaista. Vaikka olisimmekin ylhäisemmässä ja arvokkaammassa kutsumuksessa, elämämme on kuitenkin asetettava kokonaan toisten hyväksi. Kuta ylhäisempiä olemme, sitä enemmän alentukaamme ja sitä ahkerammin pyrkikäämme olemaan toisille hyödyksi. Onhan Jumala Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta päästänyt meidät synnistä, kuolemasta, perkeleestä, helvetistä ja kaikesta onnettomuudesta ja vuodattanut armonsa ylitsemme niin runsaana, ettemme ole enää lain alla. Antamistaan armon rikkauksista Jumala ei pyydä meiltä muuta, kuin että kohtelemme lähimmäistämme samalla tavalla kuin Jumala on kohdellut meitä.
Lisää artikkeleita:
- 30 000 kertaa kiitos – Syyskeräys oli menestys
- 28 000 eurosta kiitos – lahjallasi rakennetaan jo
- Yli 30 000 euroa eteläsudanilaisille pakolaisille Ugandassa: nuorisotyö seurakunnissa vahvistuu ja lapset pääsevät kouluun – kiitos lahjastasi
- Joulukeräys 2024 pakolaislapsille ja -nuorille Ugandassa
- Siionin kannel ja Raamattu, laulujen raamattuviitteet ja raamattupohja
- Syksy on talouden suunnittelun aikaa
- Matti Rusama Seinäjoelle ja uusi yhteistyösopimus Ugandaan
- Työ jatkuu Ugandassa ja Virossa sekä muita kuulumisia hallituksen kokouksesta
- Joulukeräys 2023: Aurinko nousee Japanissa
- Kotimatkalla juhlavuoden kunniaksi
- Joulukeräys 2022: anna joululahja – sytytä valo pimeään
- Suuri lahjoitus Keski-Pohjanmaalla: alueelle palkataan nuorisotyöntekijä
- Taisto Sokka vihittiin pastoriksi Ugandassa
- Tervetuloa uudet työntekijät ja uusi messuyhteisö
- Anna ja Taisto Sokka lähetettiin työhön Ugandaan
- Kitara auttoi muusikkoa peittämään ujouden
- KEO saa hallintojohtajan
- Verkkoraamattukoulu jatkuu
- Riippuuko kirkon tulevaisuus prosenteista?
- Teologit ja seurakuntalaiset, opiskelkaa Raamatun alkukieliä!
- Joko kelpaisin itselleni?
- Turun yössä on rukoiltu monta rukousta
- Nuorten ikäluokkaa ei ole menetetty
- Siunattua pääsiäistä!
- Koronarajoitusten vaikutukset toimintaan pääkaupunkiseudulla
- Park 7 -yhtyeen yhdysvaltalaissingle julki!
- Ilon avain on tyytyväisyys
- Myanmarissa rauhaa etsimässä
- Soli Deo Gloria
- Olemmeko uskontomarkkinoilla?
- Teologia opettaa ja haastaa
- Maskinaamat koolla
- Seurakuntaelämää keskellä Siperiaa
- Tasankojen ja vuorien maa
- Rippikoulut alkoivat poikkeusoloissa
- Jumalan johdatusta
aivoinfarktista selviämisessä
- Vuosikokous Tampereen evankeliumijuhlilla syyskuussa
- Hallitus kokoontui: Kiitokset poikkeusolojen keskelle
- Kevätkeräyksellä rakennetaan yhdessä uutta Karkkuun
- Yhdistyksen syyskokous pidettiin Helsingissä
- Päivän Manna 17.4.
- Päivän Manna 16.4.
- 🔒 Auringon noustua
- 🔒 Esikoinen ja esikoiskirja syntyivät samaan aikaan
- 🔒 Yön läpi turvaan
- 🔒 Vuodenajat Raamatussa
- 🔒 Viron kirkon lähetyskeskuksen johtaja Esa Luukkala: ”Lähetystyöntekijän tulee olla kanssakulkija”
- 🔒 ”Neulon metrossa, bussissa – ja kirkossa”
- 🔒 Uskon ja epäuskon rajalla
- 🔒 Sleyn messuyhteisökysely: Paikallisseurakunta on messuyhteisökävijöille entistä etäisempi