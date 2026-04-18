Päivän Manna 19.4.
19.04.2026
Minä en jätä sinua enkä hylkää sinua. (Joos. 1:5)
Epäusko käsittää tämän niin, että lupaus täyttyy silloin, kun meillä on rahaa kyllin, arkut ja varastot täynnä eikä mitään onnettomuutta käsillä. Tämä merkitsee sitä, ettei Jumalaa tarvita eikä hänestä välitetä. Sellaiset olisivat mielissään siitä, että Jumala hoitaisi omat asiansa ylhäällä taivaassa ja antaisi heidän hoitaa mammonansa täällä maan päällä. Sitä ei sanotaan uskoksi, vaan tunteiden halajamiseksi, ei Herran odottamiseksi, vaan ennalta omistamiseksi.
Mutta hän tahtoo totuttaa meitä itseensä ja opettaa meitä odottamaan häntä, joka varmasti holhoo meitä sekä ajassa että iäisesti. On kuin hän sanoisi: Vaikka kukkarossasi ja kellarissasi ei olisi mitään, minussa sinulla on kaikki. Kuinka niin? Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Jos minä olen sinun Jumalasi, niin voin kyllä antaa sinulle sen, mitä tarvitset ilman varastoja. Käteni ei ole lyhennetty. Toisilla on aarteensa tavarassa ja kullassa, toisilla ainoastaan minussa. Mutta olkoonpa sinulla tavaraa ja kultaa tai ei, minun huostassani sinulla on näitä yhtä varmasti, jopa varmemminkin kuin jos se olisi sinulla yhteen koottuna. Omat varasihan voivat palaa poroksi, varkaat varastavat tai koi syö ne. Mutta se, minkä minä säilytän, on hyvässä tallessa.
Lisää artikkeleita:
- 30 000 kertaa kiitos – Syyskeräys oli menestys
- 28 000 eurosta kiitos – lahjallasi rakennetaan jo
- Yli 30 000 euroa eteläsudanilaisille pakolaisille Ugandassa: nuorisotyö seurakunnissa vahvistuu ja lapset pääsevät kouluun – kiitos lahjastasi
- Joulukeräys 2024 pakolaislapsille ja -nuorille Ugandassa
- Siionin kannel ja Raamattu, laulujen raamattuviitteet ja raamattupohja
- Syksy on talouden suunnittelun aikaa
- Matti Rusama Seinäjoelle ja uusi yhteistyösopimus Ugandaan
- Työ jatkuu Ugandassa ja Virossa sekä muita kuulumisia hallituksen kokouksesta
- Joulukeräys 2023: Aurinko nousee Japanissa
- Kotimatkalla juhlavuoden kunniaksi
- Joulukeräys 2022: anna joululahja – sytytä valo pimeään
- Suuri lahjoitus Keski-Pohjanmaalla: alueelle palkataan nuorisotyöntekijä
- Taisto Sokka vihittiin pastoriksi Ugandassa
- Tervetuloa uudet työntekijät ja uusi messuyhteisö
- Anna ja Taisto Sokka lähetettiin työhön Ugandaan
- Kitara auttoi muusikkoa peittämään ujouden
- KEO saa hallintojohtajan
- Verkkoraamattukoulu jatkuu
- Riippuuko kirkon tulevaisuus prosenteista?
- Teologit ja seurakuntalaiset, opiskelkaa Raamatun alkukieliä!
- Joko kelpaisin itselleni?
- Turun yössä on rukoiltu monta rukousta
- Nuorten ikäluokkaa ei ole menetetty
- Siunattua pääsiäistä!
- Koronarajoitusten vaikutukset toimintaan pääkaupunkiseudulla
- Park 7 -yhtyeen yhdysvaltalaissingle julki!
- Ilon avain on tyytyväisyys
- Myanmarissa rauhaa etsimässä
- Soli Deo Gloria
- Olemmeko uskontomarkkinoilla?
- Teologia opettaa ja haastaa
- Maskinaamat koolla
- Seurakuntaelämää keskellä Siperiaa
- Tasankojen ja vuorien maa
- Rippikoulut alkoivat poikkeusoloissa
- Jumalan johdatusta
aivoinfarktista selviämisessä
- Vuosikokous Tampereen evankeliumijuhlilla syyskuussa
- Hallitus kokoontui: Kiitokset poikkeusolojen keskelle
- Kevätkeräyksellä rakennetaan yhdessä uutta Karkkuun
- Yhdistyksen syyskokous pidettiin Helsingissä
- Päivän Manna 19.4.
- Leena Ylimäen työ Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla jatkuu – Evankeliumijuhla Karkussa myös 2027
- Päivän Manna 18.4.
- Tauolta takaisin
- Päivän Manna 17.4.
- Päivän Manna 16.4.
- 🔒 Auringon noustua
- 🔒 Esikoinen ja esikoiskirja syntyivät samaan aikaan
- 🔒 Yön läpi turvaan
- 🔒 Vuodenajat Raamatussa