Päivän Manna 19.4.



Minä en jätä sinua enkä hylkää sinua. (Joos. 1:5)

Epäusko käsittää tämän niin, että lupaus täyttyy silloin, kun meillä on rahaa kyllin, arkut ja varastot täynnä eikä mitään onnettomuutta käsillä. Tämä merkitsee sitä, ettei Jumalaa tarvita eikä hänestä välitetä. Sellaiset olisivat mielissään siitä, että Jumala hoitaisi omat asiansa ylhäällä taivaassa ja antaisi heidän hoitaa mammonansa täällä maan päällä. Sitä ei sanotaan uskoksi, vaan tunteiden halajamiseksi, ei Herran odottamiseksi, vaan ennalta omistamiseksi.

Mutta hän tahtoo totuttaa meitä itseensä ja opettaa meitä odottamaan häntä, joka varmasti holhoo meitä sekä ajassa että iäisesti. On kuin hän sanoisi: Vaikka kukkarossasi ja kellarissasi ei olisi mitään, minussa sinulla on kaikki. Kuinka niin? Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Jos minä olen sinun Jumalasi, niin voin kyllä antaa sinulle sen, mitä tarvitset ilman varastoja. Käteni ei ole lyhennetty. Toisilla on aarteensa tavarassa ja kullassa, toisilla ainoastaan minussa. Mutta olkoonpa sinulla tavaraa ja kultaa tai ei, minun huostassani sinulla on näitä yhtä varmasti, jopa varmemminkin kuin jos se olisi sinulla yhteen koottuna. Omat varasihan voivat palaa poroksi, varkaat varastavat tai koi syö ne. Mutta se, minkä minä säilytän, on hyvässä tallessa.