Päivän Manna 14.4.
14.04.2026
Niin opetuslapset valtasi säikähdys ja pelko. (Luuk. 24:37)
Tästä opimme, että Herran Kristuksen ylösnousemuksen evankeliumi lohduttaa vain niitä arkoja ja pelonalaisia, jotka tuntevat synnin painon eivätkä mielellään kuolisi, mutta pelkäävät kahisevaa lehteäkin. Sellaisia evankeliumi lohduttaa ja heille se maistuu.
Tällainenhan evankeliumin luonne on. Se on sanoma Herrasta Kristuksesta, joka on noussut kuolleista ottaakseen pois synnin, kuoleman ja kaiken onnettomuuden niiltä, jotka uskovat häneen. Tällainen saarna voi auttaa siis vain niitä, jotka tuntevat synnin ja kuoleman. Se ei hyödytä niitä, jotka eivät tunne syntiään eikä se heille maistukaan. Vaikka he kuulevatkin evankeliumia, se ei vaikuta heissä muuta kuin sen, että he oppivat sanat ja puhuvat niistä kuulemansa mukaan. Sydämessään he eivät käsitä sitä, eikä se lohduta heitä eikä tee heitä iloisiksi.
Vain katkeraa maistaneelle makea on mieluista eikä onnettomuudesta välttynyt onnea käsitä. Ei pidä siis olla huolissaan siitä, ettei evankeliumi tuota kaikkialla hedelmää.
