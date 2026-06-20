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Päivän Manna 21.6.
21.06.2026
Ei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista. (Room. 3:20)
Yksi ainoa maksu synnistä on tapahtunut Jeesuksen Kristuksen kautta, joka otti kantaakseen meidän syntimme. Tämä maksu tulee hyödyksemme, kun omistamme sen uskolla. Tämä on siis tiedettävä, kun on kysymys synnin sovittamisesta. Jos vain säilytät tämän Kristuksen sovituksen ja maksun puhtaana ja sekoittamattomana lisäämättä siihen inhimillisiä ponnisteluja, saat elää niin ankarasti kuin tahdot, tehdä kaikenlaisia hyviä tekoja, huolehtia kutsumuksestasi ja tehdä kaikkea, mihin Jumalan sana meitä käskee. Nämä teot ovat Jumalalle mieluisia silloin, kun ne vuotavat oikeasta lähteestä, siis rakkaudesta Jumalaan ja vilpittömästä tahdosta noudattaa Jumalan käskyjä. Näitä et silloin tee sovittaaksesi syntejäsi, vaan Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen hyödyksi. Kuinka sen sijaan menettelevätkään tekopyhät! He häärivät kaikenlaisissa teoissa ankaraa elämää harjoittaen sillä nimenomaan sovittaaksensa Jumalan. Tämähän on suoranaista Kristuksen ansion kieltämistä ja sen Jumalan Pojan pilkkaamista, herjaamista ja uudestaan ristiinnaulitsemista, joka on sovittanut meidän syntimme kärsimisellään ja kuolemallaan. Tästä me emme voi kyllin häntä uskollamme ja teoillamme ylistää.
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