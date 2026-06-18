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Connector.
Päivän Manna 19.6.
19.06.2026
Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. (Room. 8:16)
Omasta voimastamme me emme voi uskoa sitä, että olemme Jumalan lapsia. Sitä ei myöskään laki vaikuta, vaan ainoastaan Pyhän Hengen todistus. Pyhä Henki vakuuttaa meitä lapseudestamme keskellä heikkouttamme vastoin lakia ja oman kelvottomuutemme tuntoa. Tämä tapahtuu siten, että me tunnemme sanan kautta vaikuttavan Pyhän Hengen voiman kokemuksemme pitäessä yhtä sanan kanssa. Sillä voithan sinä tuntea, saatko hädässä ja ahdistuksessa lohdutusta evankeliumista. Sillä sinä voitat epäilyksen ja pelon. Voit uskoa, että sinulla on armollinen Jumala. Nyt et enää pakene häntä, vaan voit iloisesti huutaa häntä avuksesi ja odottaa häneltä apua.
Tämä on se oikea sisällinen todistus, josta tunnet Pyhän Hengen vaikuttavan sinussa. Tämän lisäksi sinulla on ulkonainenkin todistus. Hän näet antaa sinulle erityisiä lahjoja: hengellistä ymmärrystä, armoa ja menestystä kutsumuksessasi. Sinulla on rakkaus hänen sanaansa, tunnustat sitä maailman edessä henkesi uhalla. Edelleen sinä vihaat syntejä ja vastustat niitä. Näin eivät voi tehdä ne, joilla ei ole Pyhää Henkeä. Ja vaikka tämä kaikki tapahtuukin pyhissä suuressa heikkoudessa, Pyhä Henki kuitenkin hallitsee heitä heikkoudessa vahvistaen heissä todistuksensa.
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