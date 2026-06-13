Päivän Manna 14.6.



Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. (Room. 3:26)

Tavanomainen puhe omasta tai muiden ihmisten vanhurskaudesta ja pyhyydestä on yhtä keksittyä ja turhaa kuin puhe Jumalan syntiinlankeemuksesta, mikä on mahdotonta eikä voi tapahtua milloinkaan. Hylätkäämme siis tuo vanha eksytys sanoa Paavalia ja Pietaria pyhiksi luulotellussa synnittömyyden merkityksessä. Meitä ja kaikkia uskovia sen sijaan sanotaan pyhiksi sen tähden, että Kristus on ollut meidän sijastamme pyhä ja lahjoittanut meille pyhyytensä.

Meidän ihmisten kesken ei ole erotusta. Me kaikki olemme syntisiä ja tulemme pyhiksi Kristuksen kautta. Katuva ryöväri on yhtä pyhä Kristuksessa kuin sinä ja minä, Pietari ja Paavali. Asiaan ei vaikuta mitään se, että nämä ovat tehneet suurempia tekoja kuin ryöväri tai sinä ja minä. Kaikki me olemme luonnostamme syntisiä ja Jumalan armon tarpeessa. Vaikka muutamat pyhät ovat tehneet vähemmän ulkonaisia, törkeitä syntejä, apostolit ovat silti tunteneet sydämessään ylpeyttä, epätoivoa, Jumalan kieltämistä ja muita sellaisia inhimillisiä heikkouksia. Kaikkien muiden ihmisten tavoin hekin ovat olleet syntisiä. Jumala yksin on pyhä, niin kuin seurakunta veisaa: Pyhä on Herra, Jumala Sebaot!