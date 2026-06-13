-
Connector.
Päivän Manna 14.6.
14.06.2026
Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. (Room. 3:26)
Tavanomainen puhe omasta tai muiden ihmisten vanhurskaudesta ja pyhyydestä on yhtä keksittyä ja turhaa kuin puhe Jumalan syntiinlankeemuksesta, mikä on mahdotonta eikä voi tapahtua milloinkaan. Hylätkäämme siis tuo vanha eksytys sanoa Paavalia ja Pietaria pyhiksi luulotellussa synnittömyyden merkityksessä. Meitä ja kaikkia uskovia sen sijaan sanotaan pyhiksi sen tähden, että Kristus on ollut meidän sijastamme pyhä ja lahjoittanut meille pyhyytensä.
Meidän ihmisten kesken ei ole erotusta. Me kaikki olemme syntisiä ja tulemme pyhiksi Kristuksen kautta. Katuva ryöväri on yhtä pyhä Kristuksessa kuin sinä ja minä, Pietari ja Paavali. Asiaan ei vaikuta mitään se, että nämä ovat tehneet suurempia tekoja kuin ryöväri tai sinä ja minä. Kaikki me olemme luonnostamme syntisiä ja Jumalan armon tarpeessa. Vaikka muutamat pyhät ovat tehneet vähemmän ulkonaisia, törkeitä syntejä, apostolit ovat silti tunteneet sydämessään ylpeyttä, epätoivoa, Jumalan kieltämistä ja muita sellaisia inhimillisiä heikkouksia. Kaikkien muiden ihmisten tavoin hekin ovat olleet syntisiä. Jumala yksin on pyhä, niin kuin seurakunta veisaa: Pyhä on Herra, Jumala Sebaot!
Lisää artikkeleita:
- 30 000 kertaa kiitos – Syyskeräys oli menestys
- 28 000 eurosta kiitos – lahjallasi rakennetaan jo
- Yli 30 000 euroa eteläsudanilaisille pakolaisille Ugandassa: nuorisotyö seurakunnissa vahvistuu ja lapset pääsevät kouluun – kiitos lahjastasi
- Joulukeräys 2024 pakolaislapsille ja -nuorille Ugandassa
- Siionin kannel ja Raamattu, laulujen raamattuviitteet ja raamattupohja
- Syksy on talouden suunnittelun aikaa
- Matti Rusama Seinäjoelle ja uusi yhteistyösopimus Ugandaan
- Työ jatkuu Ugandassa ja Virossa sekä muita kuulumisia hallituksen kokouksesta
- Joulukeräys 2023: Aurinko nousee Japanissa
- Kotimatkalla juhlavuoden kunniaksi
- Joulukeräys 2022: anna joululahja – sytytä valo pimeään
- Suuri lahjoitus Keski-Pohjanmaalla: alueelle palkataan nuorisotyöntekijä
- Taisto Sokka vihittiin pastoriksi Ugandassa
- Tervetuloa uudet työntekijät ja uusi messuyhteisö
- Anna ja Taisto Sokka lähetettiin työhön Ugandaan
- Kitara auttoi muusikkoa peittämään ujouden
- KEO saa hallintojohtajan
- Verkkoraamattukoulu jatkuu
- Riippuuko kirkon tulevaisuus prosenteista?
- Teologit ja seurakuntalaiset, opiskelkaa Raamatun alkukieliä!
- Joko kelpaisin itselleni?
- Turun yössä on rukoiltu monta rukousta
- Nuorten ikäluokkaa ei ole menetetty
- Siunattua pääsiäistä!
- Koronarajoitusten vaikutukset toimintaan pääkaupunkiseudulla
- Park 7 -yhtyeen yhdysvaltalaissingle julki!
- Ilon avain on tyytyväisyys
- Myanmarissa rauhaa etsimässä
- Soli Deo Gloria
- Olemmeko uskontomarkkinoilla?
- Teologia opettaa ja haastaa
- Maskinaamat koolla
- Seurakuntaelämää keskellä Siperiaa
- Tasankojen ja vuorien maa
- Rippikoulut alkoivat poikkeusoloissa
- Jumalan johdatusta
aivoinfarktista selviämisessä
- Vuosikokous Tampereen evankeliumijuhlilla syyskuussa
- Hallitus kokoontui: Kiitokset poikkeusolojen keskelle
- Kevätkeräyksellä rakennetaan yhdessä uutta Karkkuun
- Yhdistyksen syyskokous pidettiin Helsingissä
- Päivän Manna 14.6.
- Päivän Manna 13.6.
- Evankeliumijuhlan tuplauskeräys on alkanut: lahjoita nyt ja lahjasi tuplataan
- Milka Ikäläinen nuorisotyön koordinaattoriksi, Jari Rankinen Sanansaattajan päätoimittajaksi ja Samu-Ville Toivoselle jatkoa Lahdessa
- Ehdokas hallitukseen: Tuomo Liimatainen, Lappeenranta
- Päivän Manna 12.6.
- Ehdokas hallitukseen: Sari Mäkimattila, Helsinki
- Päivän Manna 11.6.
- Päivän Manna 10.6.
- Kohti kesää!