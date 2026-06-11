-
Connector.
Päivän Manna 12.6.
12.06.2026
Vihollinen vainoaa minun sieluani, hän on ruhjonut minun elämäni maahan. (Ps. 143:3)
Minun viholliseni vastustavat minua omalla viisaudellaan ja vanhurskaudellaan. Jokaisella Aabelilla on Kain, lisakilla Ismael, Jaakobilla Eesau, Kristuksella Juudas. Nämä vastustavat heitä varsinkin sielun asiassa, totuudessa ja vanhurskaudessa. Sillä tekopyhät eivät voi sietää, ettei heidän totuutensa ja itsevanhurskautensa olisikaan mitään. Siksi he vainoavat todella hurskaita ihmisiä, jotka kokonaan elävät Jumalan totuudesta ja vanhurskaudesta.
Näillä sanoilla: Hän on ruhjonut minun elämäni maahan, psalmin laulaja haluaa ilmaista, kuinka halveksittu armossa ja Kristuksessa elävä ihminen on. Kukaan ei kunnioita, vaan halveksii häntä, ja häntä pidetään kokonaan hyödyttömänä, kunnottomana ja vahingollisena ihmisenä kaikissa asioissa, joita ihmiset toimittavat. Ihminen ei ole todella tullut Kristuksen luo, jos hänelle ei ole vielä käynyt sillä tavalla ja jos hänellä ei ole vihamiehiä, jotka pitävät kaikkia hänen hyviä tekojaan, sanojaan, neuvojaan ja aikeitaan narrimaisuutena, ilkeytenä ja kelvottomuutena. Silloin hänestä täytyy tulla oman itsensä vihamies ja hänen täytyy tehdä itselleen se, mitä muiden oikeastaan tulisi tehdä, nimittäin pitää itseään ja kaikkia hyviä töitään, sanojaan ja elämäänsä mitättömänä ja tunnustaa se täydellisesti, lainkaan pettämättä sydäntään.
Lisää artikkeleita:
- 30 000 kertaa kiitos – Syyskeräys oli menestys
- 28 000 eurosta kiitos – lahjallasi rakennetaan jo
- Yli 30 000 euroa eteläsudanilaisille pakolaisille Ugandassa: nuorisotyö seurakunnissa vahvistuu ja lapset pääsevät kouluun – kiitos lahjastasi
- Joulukeräys 2024 pakolaislapsille ja -nuorille Ugandassa
- Siionin kannel ja Raamattu, laulujen raamattuviitteet ja raamattupohja
- Syksy on talouden suunnittelun aikaa
- Matti Rusama Seinäjoelle ja uusi yhteistyösopimus Ugandaan
- Työ jatkuu Ugandassa ja Virossa sekä muita kuulumisia hallituksen kokouksesta
- Joulukeräys 2023: Aurinko nousee Japanissa
- Kotimatkalla juhlavuoden kunniaksi
- Joulukeräys 2022: anna joululahja – sytytä valo pimeään
- Suuri lahjoitus Keski-Pohjanmaalla: alueelle palkataan nuorisotyöntekijä
- Taisto Sokka vihittiin pastoriksi Ugandassa
- Tervetuloa uudet työntekijät ja uusi messuyhteisö
- Anna ja Taisto Sokka lähetettiin työhön Ugandaan
- Kitara auttoi muusikkoa peittämään ujouden
- KEO saa hallintojohtajan
- Verkkoraamattukoulu jatkuu
- Riippuuko kirkon tulevaisuus prosenteista?
- Teologit ja seurakuntalaiset, opiskelkaa Raamatun alkukieliä!
- Joko kelpaisin itselleni?
- Turun yössä on rukoiltu monta rukousta
- Nuorten ikäluokkaa ei ole menetetty
- Siunattua pääsiäistä!
- Koronarajoitusten vaikutukset toimintaan pääkaupunkiseudulla
- Park 7 -yhtyeen yhdysvaltalaissingle julki!
- Ilon avain on tyytyväisyys
- Myanmarissa rauhaa etsimässä
- Soli Deo Gloria
- Olemmeko uskontomarkkinoilla?
- Teologia opettaa ja haastaa
- Maskinaamat koolla
- Seurakuntaelämää keskellä Siperiaa
- Tasankojen ja vuorien maa
- Rippikoulut alkoivat poikkeusoloissa
- Jumalan johdatusta
aivoinfarktista selviämisessä
- Vuosikokous Tampereen evankeliumijuhlilla syyskuussa
- Hallitus kokoontui: Kiitokset poikkeusolojen keskelle
- Kevätkeräyksellä rakennetaan yhdessä uutta Karkkuun
- Yhdistyksen syyskokous pidettiin Helsingissä
- Päivän Manna 12.6.
- Ehdokas hallitukseen: Sari Mäkimattila, Helsinki
- Päivän Manna 11.6.
- Päivän Manna 10.6.
- Kohti kesää!
- Vastaus arkkipiispa Luomalle
- Päivän Manna 9.6.
- Päivän Manna 8.6.
- Päivän Manna 7.6.
- Päivän Manna 6.6.