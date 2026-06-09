Päivän Manna 10.6.



Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. (Ps. 23:3)

Oikea tie on usko eli armo Kristuksessa, joka tekee vanhurskaaksi. Sitä tietä ohjataan niitä, jotka antavat itseään ohjata, jotka ovat hiljaisia, kuuliaisia ja jotka eivät itsepintaisesti pysy omassa mielessään, ajatuksissaan ja käsityskannassaan. Sen näet, joka antaa ohjata itseään, on oltava nöyrä. Hän ei saa pitää kiinni mistään niin ehdottomasti, ettei voisi olla valmis luopumaan siitä missä silmänräpäyksessä tahansa. Tässä siis tarvitaan uskoa, toisin sanoen armoa, joka opettaa meitä luopumaan itsestämme ja tallaamaan jalkoihimme oman olemisemme ja tekemisemme.

Tämä on kaita tie. Daavid sanookin, ettei hän itse, vaan Herra ohjaa häntä armonsa kautta. Luonto näet ponnistelee tällaista ohjaamista vastaan. Siksi Daavid tunnustaakin, että häntä pikemminkin ohjataan kuin että hän itse itseään ohjaisi. Hän antaa ennemmin Herran tehdä ja toimia, kuin tekee itse mitään. Ja Herra tekee tämän nimensä tähden, että hänen nimeään ylistettäisiin. Armoa eli uskoa ja vanhurskautta annetaan ja lisätään näet ilmaiseksi, ettei ihminen ylpeilisi, vaan ylistäisi Jumalaa.