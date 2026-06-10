Päivän Manna 11.6.



Minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna. (1. Kor. 2:2)

Minä elän siis armossa. Siksi koko elämäni palvelee sinua, Herra, ei itseäni, sillä minä en etsi itseäni, vaan sinua ja sitä, mikä sinun on. Näin eivät voi tehdä ne, jotka elävät omasta vanhurskaudestaan, palvelevat itseään ja kaikessa etsivät omaansa.

Nyt joku kysyy minulta, enkö siis pyhää Raamattua selittäessäni voi puhua mistään muusta kuin Jumalan vanhurskaudesta ja armosta tai ihmisvanhurskauden, viisauden ja kyvyn riittämättömyydestä. Tähän vastaan: Jokainen ottakoon vaarin itsestään. Minä tunnustan kuitenkin omasta puolestani, että niin usein kuin olen Raamatusta löytänyt vähemmän kuin Kristuksen, sieluni ei ole tullut tyydytetyksi. Niin usein taas kun olen löytänyt sieltä enemmän kuin Kristuksen, en koskaan ole ollut köyhempi.

Minusta näyttää siis täysin varmalta, että Jumala, Pyhä Henki, ei tiedä eikä tahdokaan tietää mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta eikä hänestäkään muunlaisena kuin ristiinnaulittuna. Samoin Herra sanoo Pyhästä Hengestä: Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.