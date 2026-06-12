Päivän Manna 13.6.



Laupias ja armahtavainen on Herra. (Ps. 103:8)

Ajatus Jumalan vihasta on siis itsessään väärä ja kuvittelua, sillä Jumala on laupias ja hän on ilmoittanut ja luvannut meille laupeuden. Tämä väärä ajatus muuttuu kuitenkin todeksi, jos itse pidät sitä oikeana ja totena. Jos näet uskot Jumalan olevan sinulle vihainen, hän todellakin on vihollisesi ja sinuun vihastunut. Näin käy kuitenkin omien mielettömien, epäjumalisten ja perkeleellisten ajatustesi tähden.

Oikea on sitä vastoin ajatus, että Jumala on armollinen köyhille syntisille. Oikeana se aina pysyykin. Oikeaa Jumalanpalvelusta on juuri se, että pelkäät Jumalaa ja uskolla omistat Herran Kristuksen, jonka hän on pannut meille välimieheksi ja sovittajaksi ja jossa hän tarjoaa meille armon ja laupeuden. Tämä on oikea oppi ainoasta, totisesta ja oikeasta Jumalasta ja jumalanpalveluksesta.

Väärä ja kuviteltu oppi on sitä vastoin se, että Jumala olisi muka vihastunut syntinsä tunnustaville syntisille. Sellaista Jumalaa ei ole taivaassa eikä maassa. Se on epäjumala, jonka eksyvä sydän itse itselleen tekee ja muovailee. Tosi Jumala näet sanoo: Ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää.